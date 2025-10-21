Köln (ots) -Der Dyson PencilVac ist weltweit der erste Staubsauger mit vier konischen Bürstwalzen und entfernt selbst lange Haare mühelos. Dank seines doppelt-konischem Bürstensystems gleitet er kraftvoll bis in jede Ecke.- Vier konische Fluffycones Bodendüsen entfernen selbst lange Haare und verhindern, dass sie sich um die Bürstenwalze wickeln. Zwei gegenläufig rotierende Walzen - eine vorne, eine hinten - ermöglichen eine außergewöhnliche Reinigungsleistung sowohl vorwärts als auch rückwärts und sorgen für eine gründliche Reinigung bis in die Ecken.- Der neu entwickelte Dyson Hyperdymium Motor mit 140.000 U/min - mit 28 mm Durchmesser Dysons kleinster und schnellster Staubsaugermotor - liefert eine hohe Saugkraft für den Dyson PencilVac. Sichtbar wird die Leistung durch eine vordere und hintere laserähnliche Beleuchtung.- Das neue lineare Staubtrennsystem mit 22 Millimetern Durchmesser filtert 99,99 Prozent der Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometern[1] - für eine gründliche und hygienische Reinigung.- Das neue Staubkompressionssystem nutzt Luft, um Schmutz effizient zu verdichten und so das Fassungsvermögen des Behälters zu maximieren. Der neue Spritzenmechanismus für die berührungsfreie Entleerung entleert den Behälter hygienisch und reinigt dabei gleichzeitig den Innenzylinder.- Der erste vernetzte kabellose Staubsauger von Dyson lässt sich außerdem mit der MyDyson App verbinden - für detaillierte Informationen zum Akkustand, Hinweise zur Filterpflege und ein noch besseres Reinigungserlebnis.Der neue Dyson PencilVac ist der bislang schlankste und wendigste kabellose Staubsauger von Dyson und ab sofort erhältlich. Mit einem Durchmesser von nur 38 Millimeter und einem Gewicht von gerade einmal 1,8 kg vereint der Dyson PencilVac kompromisslose Leistung mit maximaler Flexibilität - und ist dabei vollgepackt mit bahnbrechender Technologie. Als einziger Staubsauger verfügt er über vier konische Fluffycones Bodendüsen, die selbst langes Haar während des Saugens entwirren und auswerfen - ganz ohne Verheddern.Zwei gegenläufig rotierende Bürstenwalzen mit insgesamt vier Kegeln sorgen dafür, dass die Bodendüse nahezu schwebend über den Boden gleitet. Dank innovativer Laserbeleuchtung vorne und hinten wird sichtbar: Der Dyson PencilVac reinigt in beide Richtungen - vorwärts wie rückwärts - gleich gründlich. Die Kegel reichen bis an die Ränder des Gehäuses und ermöglichen so eine präzise Reinigung bis direkt an die Fußleisten. Mit nur 1,8 Kilogramm Gewicht und einem Durchmesser von 38 Millimeter ist der Dyson PencilVac nicht nur der manövrierfähigste Staubsauger, den Dyson je entwickelt hat, sondern auch der erste, der sich mühelos seitwärts, rückwärts und entlang von Kanten bewegen lässt - für kraftvolle Reinigung bei minimalem Aufwand."Wir sind sehr daran interessiert, Dinge immer kleiner und leichter zu machen und gleichzeitig ihre Leistung deutlich zu verbessern. Ich wollte schon lange einen Staubsauger mit einem Durchmesser von nur 38 mm entwickeln - das ist der optimale Durchmesser zum Halten und entspricht dem Durchmesser unseres neuesten Haartrockners, dem Supersonic r, und unserer anderen Haarstylingtools. Zunächst mussten wir unseren leistungsstärksten und kleinsten Motor entwickeln. Je schneller der Motor, desto kleiner, leichter und effizienter kann er sein und desto weniger Material wird benötigt. Unser neuer Hyperdymium-Motor hat einen Durchmesser von nur 28 mm und dreht sich mit 140.000 U/min. Außerdem haben wir ein neues Staubabscheide- und Verdichtungssystem sowie einen Reinigungsaufsatz mit vier konischen Bürstenwalzen entwickelt, der Haare selbstständig entfernt. Die vier gegenläufigen Bürstenwalzen werden von zwei Doppelmotoren in der Mitte der konischen Bürstenwalze angetrieben, sodass sie bis zum äußersten Rand auf beiden Seiten reinigen können. Der Staubsauger gleitet über den Boden und sorgt für eine hervorragende Reinigung in jede Richtung - sogar seitwärts!" - James Dyson, Gründer und ChefingenieurNeue Fluffycones Bodendüse: Entwirrt lange Haare und reinigt bis in die EckenDie neue Dyson Fluffycones Bodendüse verfügt über vier konische Reinigungsköpfe, die auf zwei gegenläufig rotierenden Walzen angeordnet sind. Dadurch werden Haare beim Aufsaugen direkt ausgeworfen und ein Verheddern um die Reinigungsköpfe verhindert. Die in einem speziellen Winkel angeordneten Nylonborsten fördern zusätzlich den Transport aufgenommener Haare und nehmen gleichzeitig feinen Staub und Schmutz zuverlässig von Hartböden auf.Die vorderen Kegelbürsten rotieren in eine Richtung, die hinteren in die entgegengesetzte - für eine gründliche Reinigung in alle Richtungen, die Reinigung noch einfacher und effizienter macht Eine laserähnliche Beleuchtung vorne und hinten macht unsichtbaren Staub auf Hartböden sichtbar - und zeigt auf einen Blick, dass der Boden tatsächlich sauber ist. Einzigartig: Die vier konischen Fluffycones Bodendüsen sind so positioniert, dass sie an den Seiten hervorragend und so eine nahtlose Reinigung bis an die Fußleisten ermöglichen - anders als bei jeder anderen Bodendüse.Der schlankste Staubsauger[2]: Angetrieben vom neuen Dyson Hyperdymium 140k-MotorMit nur 38 Millimeter Durchmesser ist der Dyson PencilVac der schlankste Staubsauger¹, den Dyson je entwickelt hat - ideal für die Reinigung in besonders engen Zwischenräumen und schwer zugängliche Stellen im Haushalt. Dank seiner kompakten Bauweise lässt er sich zudem flach auf den Boden legen und gleitet mit einer Maximalhöhe von 95 Millimeter mühelos unter niedrige Möbel.Um die Technik in diesem schlanken Format unterzubringen, entwickelte Dyson einen völlig neuen Motor: der nur 28 Millimeter schmale Dyson Hyperdymium 140k Motor passt exakt in den Griff - und ist in etwa so groß wie der Durchmesser einer 2-Euro-Münze. Jedes Bauteil wurde mikrometergenau konstruiert, um maximale Energieeffizienz und Leistungsdichte zu erreichen. Im Vergleich zum Vorgängermodell[3] bietet der neue Motor eine um 34 Prozent höhere Leistungsdichte und eine Drehzahl von bis zu 140.000 U/min für eine Saugkraft von 55 Airwatt im PencilVac."Unseren kleinsten und schnellsten Staubsaugermotor zu entwickeln, war alles andere als einfach. Es ging nicht nur darum, jede einzelne Komponente zu verkleinern - sondern um die präzise Integration von Motordesign, Elektronik, Software und Hardware, die nahtlos zusammenarbeiten. Beim Dyson PencilVac denken wir Technik kompromisslos neu - von der Innovation über die Entwicklung bis hin zur Fertigung. Mit dem neuen Motor, einer völlig neuen Generation von Reinigungsköpfen und einem neu entwickelten Trennsystem markiert der Dyson PencilVac den Höhepunkt unserer bisherigen Ingenieursleistung." - John Churchill, CTO von DysonNeues zweistufiges lineares StaubtrennsystemDer Dyson PencilVac ist der erste Staubsauger der Marke mit einem neuen Filtersystem, das Staub und Schmutzpartikel effizient vom Luftstrom trennt - ohne, dass Filter verstopfen oder die Reinigungsleistung nachlässt.Das zweistufige lineare Trennsystem filtert 99,99 Prozent aller Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometern[4]. So wird nur gereinigte Luft wieder in den Raum abgegeben - bei gleichbleibend hoher Saugkraft und optimaler Reinigungsleistung bei jedem Einsatz. Zusätzlich wird der Staub im Behälter komprimiert, um das Fassungsvermögen optimal auszunutzen und die Häufigkeit der Entleerung zu reduzieren.Weitere Highlights des Dyson PencilVac:- Neues Luftkompressionssystem: Komprimiert Staub bereits beim Trennen vom Luftstrom und bietet so ein Fassungsvermögen für das Fünffache an Staub und Schmutz gegenüber seinem Volumen von nur 0,08 Liter[5]- Hygienisches Entleerungssystem: Entleert den Behälter berührungslos und reinigt dabei gleichzeitig die Innenzylinder- Wechselbarer Akku für bis zu 60 Minuten konstante Saugkraft- Magnetische Ladestation für schnelles Aufladen und komfortablen "Grab-and-go"-Zugriff - inklusive Aufbewahrung für Zubehörteile- Zwei präzise entwickelte Aufsätze: Drehbare Kombi-Fugendüse zur Reinigung von hochgelegenen, bodennahen und schwer zugänglichen Bereichen - einschließlich enger Zwischenräume und Konisches Hair Screw Tool, das Haare schnell auswirft - ideal für Teppiche, Sofas, Matratzen und TreppenDysons erster vernetzter kabelloser StaubsaugerDer Dyson PencilVac ist der erste kabellose Staubsauger von Dyson, der sich mit der MyDyson App verbinden lässt. Über die App erhalten Nutzende Zugriff auf erweiterte Einstellungen sowie Echtzeit-Wartungshinweise, etwa wann und wie der Filter gereinigt werden sollte. Zusätzlich bietet die App schrittweise Anleitungen, wie sich der Dyson PencilVac optimal pflegen und nutzen lässt - für eine dauerhaft starke Leistung. Ein integriertes LCD-Display zeigt während der Reinigung den gewählten Leistungsmodus und der verbleibende Akkulaufzeit an.VerfügbarkeitDer Dyson PencilVac ist ab sofort zu einem Preis von 599,00 EUR (UVP) erhältlich. Mehr Informationen und exklusive Produktdemonstrationen gibt es in unseren Dyson Stores oder online auf dyson.de.[1] https://www.boj.or.jp/en/note_tfjgs/note/n_note/data/n_note500d.pdf[2] Verglichen mit der Breite des Hauptkörpers kabelloser Wettbewerber. Basierend auf Marktabdeckungsdaten, bereitgestellt von einem unabhängigen Drittanbieter für den Zeitraum April 2023 bis Dezember 2024.[3] Im Vergleich zum Dyson V9 Hyperdymium Motor[4] Im Boost-Modus gemäß ASTM F1977 extern bei SGS America im Jahr 2024 getestet.[5] Die Verdichtung von Schmutz wurde intern bei Dyson im Boost-Modus getestet; die Leistung kann je nach Schmutzart und Nutzung variieren.