Nach Rallye von 262%: Analysten sehen weiteres, deutliches Potenzial für Nicola Mining!

Die Analysten von Noble Capital Markets haben sich jetzt zur jüngsten Veröffentlichung der kanadischen Nicola Mining (WKN A3D3LF / TSXV NIM) geäußert, in der das Unternehmen seine Silberexplorationspläne auf dem Treasure Mountain-Projekt für 2026 dargelegt hat. Ihrer Ansicht nach setzt das Unternehmen von CEO Peter Espig dabei und in den anderen Bereichen der Geschäftstätigkeit die richtigen Akzente. Noble hält deshalb am Kursziel von 1,70 CAD pro Nicola Mining-Aktie fest. Vom aktuellen Kurs (1,05 CAD) bedeutet das ein Aufwärtspotenzial von rund 62%. Seit Jahresbeginn ist das Papier bereits um 262% gestiegen.

Nicola Mining: Silber-Exploration auf Treasure Mountain ab 2026

Auf Treasure Mountain konzentriert sich Nicola Mining ab 2026 auf ein Zielgebiet nordwestlich der derzeit ehemals produzierenden Mine, das mehrere, von Nordost nach Südwest verlaufende sowie steil einfallende, sulfidreiche Erzadern umfasst. Frühere Erkundungen bestätigten eine Adermineralisierung mit Silber, Kupfer, Blei, Zink und Gold. Diese Ergebnisse liefern die Grundlage für erste Diamantbohrungen, die sowohl die Mächtigkeit des Trends als auch die Tiefenausdehnung der Mineralisierung abschätzen sollen. Mit dem zeitlichen Vorlauf verschafft sich das Unternehmen Spielraum für Genehmigungen, Logistik und die detaillierte Planung des Programms. Für Investoren entscheidend: Die Arbeiten auf Treasure Mountain laufen parallel zu Aktivitäten auf den weiteren Assets in British Columbia, wodurch Nicola Mining seinen zweigleisigen Ansatz - Exploration und (Golderz-) Verarbeitung - unterstreicht.

Merritt Mill: Goldverarbeitung erbringt bis Ende September 1.569 Unzen Gold

Ein zentraler Baustein der operativen Strategie ist die Merritt Mill (Goldverarbeitungsanlage) von Nicola Mining. Dort wird Erz externer Partner verarbeitet, was laufende Erlöse generiert. So besteht mit Talisker Resources eine Vereinbarung über die Behandlung von Run-of-Mine-Material aus der Mustang Mine. Für das zum 30. September endende Quartal wurden aus dem Material von Talisker insgesamt 1.569 Unzen Gold produziert; Nicola Mining erhält einen Anteil am Bruttogewinn aus der Aufbereitung dieses Erzes.

Zusätzlich meldete Blue Lagoon Resources eine geänderte und auf zehn Jahre verlängerte Mining- und Milling-Partnerschaft mit Nicola Mining. Damit ist die langfristige Verarbeitung mineralisierten Materials aus dem hochgradigen Dome Mountain-Goldprojekt gesichert. Beide Verträge erhöhen die Auslastung der Merritt-Mühle und damit die planbaren Cashflows für Nicola Mining - ein Aspekt, den Noble in der Beurteilung ausdrücklich hervorhebt.

Kapitalstruktur: Wandelanleihe in Aktien getauscht

Am 22. September gab Nicola Mining bekannt, dass von Concept Capital Management gehaltene, bis zum 21. November 2025 laufende wandelbare Schuldverschreibungen vollständig in Aktien getauscht wurden. Aus der Wandlung gingen 22.941.177 Stammaktien hervor; zudem wurde aufgelaufener Zins in weitere 385.185 Aktien konvertiert. In Summe ergibt sich daraus - nach Schätzung der Analysten - eine ausstehende Aktienzahl von 206.767.207 Stück. Der Schritt verschlankt die Bilanz, da Zins- und Rückzahlungsverpflichtungen entfallen, führt zugleich aber zu einer Erhöhung der Aktienanzahl. Für Nicola Mining schafft die Umwandlung Spielraum, Mittel künftig stärker in Projekte wie Treasure Mountain oder in die fortlaufende Optimierung der Merritt Mill zu lenken, ohne auf zusätzliche Fremdfinanzierung angewiesen zu sein.

Ausblick und Bewertung: Dualer Projektpfad und bestätigtes Kursziel

Neben Treasure Mountain verweist Noble auf den Abschluss eines 4.000- bis 5.000-Meter-Diamantbohrprogramms auf dem New Craigmont Copper Project. Die Ergebnisse dieses Kupferprojekts - in Kombination mit den geplanten Silberarbeiten - illustrieren den dualen Pfad von Nicola Mining: Explorationsfortschritte auf Projektebene und gleichzeitig Einnahmen aus der Erzverarbeitung Dritter. Nach Einschätzung der Analysten beschleunigt dieser Ansatz die Weiterentwicklung der Assets, während wiederkehrende Cashflows die Durchführung künftiger Programme unterstützen können. Vor diesem Hintergrund belässt Noble Capital Markets das Rating bei "Outperform" und bestätigt das Kursziel von 1,20 US-Dollar beziehungsweise 1,70 CAD je Aktie.

Für den Markt bleibt damit eine klare Erzählung: Nicola Mining arbeitet an der Hebung des Werts seiner Projekte in British Columbia - mit Silber (Treasure Mountain), Kupfer (New Craigmont) und einem betriebsbereiten Aufbereitungsbetrieb (Gold, Merritt) als tragenden Säulen. Verträge mit Talisker Resources und Blue Lagoon Resources sichern die Auslastung der Anlage und fließen in die laufende Liquidität ein. Parallel schafft die Konversion der Wandelanleihe eine einfachere Kapitalstruktur. Wie sich diese Bausteine auf mittlere Sicht auswirken, wird wesentlich von den nächsten operativen Meilensteinen abhängen - unter anderem der konkreten Ausgestaltung des 2026er-Programms auf Treasure Mountain sowie der weiteren Nutzung der Merritt Mill. Noble sieht Nicola Mining damit auf Kurs, die Potenziale der vorhandenen Assets strukturiert zu entwickeln; die Analyse verweist jedoch zugleich auf die üblichen projektspezifischen und marktbedingten Risiken im Rohstoffsektor.

Disclaimer

