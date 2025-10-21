DJ MÄRKTE EUROPA/DAX legt nach Rally Verschnaufpause ein

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte treten am Dienstag im frühen Handel auf der Stelle. Der DAX notiert 0,1 Prozent höher bei 24.271 Punkten. Unterstützung bekommen die Aktien momentan von tendenziell fallenden Marktzinsen. Der Euro-Stoxx-50 präsentiert sich mit 5.684 Zählern ebenfalls gut behauptet. Ein Barrel Öl der Sorte Brent wird am Terminmarkt am Morgen bei 60,70 Dollar gehandelt. Der jüngste Preisverfall infolge eines erwarteten Angebotsüberschusses ist ebenfalls leicht positiv für Aktien. Für Europas Exporteure spricht, dass der Euro momentan nicht weiter steigt. Am Morgen handelt er mit rund 1,1630 Dollar einen Tick schwächer.

Beim Regierungs-Shutdown in den USA kommt vorsichtiger Optimismus auf: Der Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats, Kevin Hassett, hat angedeutet, dass der Stillstand der US-Regierung noch diese Woche beendet werden könnte. Unterdessen konzentrieren sich die Anleger auf die Unternehmensgewinne. Die Daten der Berichtssaison sind diesmal noch wichtiger als sonst, heißt es weiter: Da das Vakuum an offiziellen US-Wirtschaftsdaten weiter andauert und sich die Fed-Mitglieder vor der Entscheidung am 29. Oktober in ihrer Schweigephase befinden, bleiben aktuell nur sie als Orientierungspunkt über die Lage der US-Wirtschaft. Weiterhin wird hier erwartet, dass die US-Notenbank die Leitzinsen um 25 Basispunkte senken wird.

Gewinnentwicklung dürfte im 3. Quartal nahezu stagnieren

Die Berichtssaison europäischer Unternehmen nimmt langsam an Fahrt auf. Die Erwartungen der Analysten sind verhalten: Lagen die Gewinne der Unternehmen des Stoxx-600 im zweiten Quartal noch vier Prozent höher als im Vorjahr, wird für das dritte Quartal nur ein Plus von 0,5 Prozent prognostiziert. Obwohl sich die Lage der europäischen Wirtschaft gemäß Einkaufsmanagerindizes im dritten Quartal verbessert hat, werden die Unternehmen weiterhin von der gegenwärtigen Stärke des Euro belastet. Diese schmälert die Fremdwährungsgewinne international tätiger Konzerne ohne Währungsabsicherung. Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank, wäre allerdings nicht überrascht, sollten sich die Analystenerwartungen als zu konservativ erweisen.

Unilever verschiebt Magnum-Börsengang wegen US-Shutdown

Unilever (-0,6%) verschiebt die geplante Ausgliederung und Börsennotierung seines Speiseeis-Geschäfts, der Magnum Ice Cream Company. Der britische Konsumgüterkonzern verwies bei der Ankündigung auf den derzeitigen Shutdown der US-Regierung. Eine für Dienstag geplante Hauptversammlung, die über den geplanten Spinoff abstimmen soll, soll nach Angaben des Konzerns dennoch stattfinden.Das Unternehmen hatte die Notierung von Magnum an der Euronext Amsterdam, der Londoner Börse und der New Yorker Börse ursprünglich für den 10. November geplant.

Für die Aktien von Friedrich Vorwerk geht es gleich um 17 Prozent nach oben. Der Anbieter von Energie-Infrastruktur hat erneut seine Prognose dank eines starken dritten Quartals erhöht. Der Umsatz sprang im Quartal um 39 Prozent an, das EBITDA sogar um 101 Prozent gegenüber Vorjahr. Grund war ein extrem starker Margenanstieg um 8 Prozentpunkte auf 25,4 Prozent. Für die Aktie der Mutter und Großaktionärin MBB geht es um gut 9 Prozent nach oben.

Berenberg hat secunet mit der Einstufung Kaufen gestartet, die Aktie quittiert dies mit einem Plus von 6 Prozent. Secunet ist Deutschlands führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen, die sensible Daten, kritische Infrastrukturen und Kommunikationsnetzwerke schützen. Da der öffentliche Sektor 90 Prozent des Umsatzes ausmache, sehen die Berenberg-Analysten das Unternehmen bestens positioniert, um von zwei strukturellen Wachstumstreibern zu profitieren.

TKMS steigen um weitere 7 Prozent in der Hoffnung auf einen milliardenschweren U-Boot-Auftrag.

Edenred springen in Paris um 12,3 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat für das dritte Quartal ein gutes Umsatzwachstum ausgewiesen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.683,91 +0,1% 2,98 +14,5% Stoxx-50 4.796,30 +0,1% 3,82 +10,1% DAX 24.271,33 +0,1% 12,53 +19,7% MDAX 30.222,12 +0,0% 12,90 +15,3% TecDAX 3.763,37 +0,2% 7,34 +7,0% SDAX 17.129,10 +0,2% 28,51 +21,9% CAC 8.221,28 +0,2% 15,21 +10,8% SMI 12.609,10 -0,2% -25,92 +9,0% ATX 4.631,61 +0,4% 18,91 +25,0% INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 46.706,58 +1,1% 515,97 +8,6% S&P-500 6.735,13 +1,1% 71,12 +13,3% NASDAQ Comp 22.990,54 +1,4% 310,57 +17,4% NASDAQ 100 25.141,02 +1,3% 323,07 +18,1% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1622 -0,2% 1,1645 1,1661 +12,6% EUR/JPY 175,71 +0,1% 175,46 175,50 +7,7% EUR/CHF 0,9217 -0,1% 0,9225 0,9223 -1,5% EUR/GBP 0,8681 -0,0% 0,8685 0,8686 +5,0% USD/JPY 151,19 +0,3% 150,68 150,50 -4,3% GBP/USD 1,3388 -0,2% 1,3409 1,3424 +7,3% USD/CNY 7,0930 -0,1% 7,1036 7,1020 -1,5% USD/CNH 7,1197 -0,0% 7,1230 7,1223 -2,8% AUS/USD 0,6486 -0,5% 0,6516 0,6515 +4,9% Bitcoin/USD 108.078,60 -2,3% 110.601,75 111.302,70 +14,9% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,74 57,02 -0,5% -0,28 -20,4% Brent/ICE 60,72 61,01 -0,5% -0,29 -18,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.297,11 4.356,41 -1,4% -59,30 +62,0% Silber 50,79 52,34 -3,0% -1,55 +79,8% Platin 1.370,68 1.410,38 -2,8% -39,70 +57,7% Kupfer 4,98 5,04 -1,0% -0,05 +21,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewaehr) ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2025 04:03 ET (08:03 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.