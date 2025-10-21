Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Wochenauftakt verlief ruhig, denn datenseitig gab es keine Impulse und auch vonseiten der Notenbanker wurde nichts Neues vermeldet, berichten die Analysten der Helaba.Wenig Nachwirkungen habe das Downgrade Frankreichs durch S&P vom Freitagabend gehabt. Zwar habe sich der Risikoaufschlag der 10j. OATs gegenüber Bunds phasenweise wieder der Marke von 80 Basispunkten genähert, eine ungewöhnlich große Schwankung stelle dies aber nicht dar. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
