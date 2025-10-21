Vor zwei Jahrzehnten setzte die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) mit dem Spatenstich für einen eigenen Produktionsstandort in China ein mutiges und weitreichendes Zeichen. Es war der Beginn einer Erfolgsgeschichte, die sich bis heute zu einer tragenden Säule des gesamten Unternehmens entwickelt hat. So markierte das Geschäftsjahr 2024/25 einen Rekord mit rund 1.500 montierten Druckwerken, einer Exportquote von 40 Prozent und Lieferungen in 70 Länder. Mittlerweile wurden insgesamt über 16.000 Druck- und Lackierwerke bzw. knapp 3.300 Druckmaschinen aus dem Werk Shanghai ausgeliefert. Damit leistet das Werk einen wesentlichen Beitrag für die starke Marktposition von HEIDELBERG in China und verschafft dem Unternehmen einen echten Wettbewerbsvorteil.
Mit der Eröffnung des Print Media Centers am Standort Shanghai im Jahr 2015 entwickelte sich dieser außerdem zu einem Kompetenzzentrum und einer Anlaufstelle für Kunden aus dem asiatisch-pazifischen Raum. Hier können sie Maschinen live erleben, Schulungen erhalten und sich von der Leistungsfähigkeit des Standorts überzeugen.
"Gerade unser Werk in Shanghai steht für die Wachstumsstrategie von HEIDELBERG im Kerngeschäft und unterstreicht unsere starke Marktposition in China. Es zeigt, wie lokale Produktion, technologische Exzellenz und internationale Zusammenarbeit zu globalem Erfolg führen. Wir werden diesen Weg weitergehen - mit Innovation, hoher Kundenorientierung und lokaler Verantwortung für die Umsetzung", so Jürgen Otto, Vorstandvorsitzender bei HEIDELBERG, in seinen Grußworten im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten.
Und Michael Nilges, Leiter des Standorts Shanghai ergänzt: "Die Erfolgsgeschichte des HEIDELBERG Standorts Shanghai ist eng mit dem Engagement seiner Mitarbeitenden verbunden. Die Kultur ist performanceorientiert und pragmatisch mit familiärem Zusammenhalt. Die Zusammenarbeit zwischen deutschen und chinesischen Teams ist ein gelebtes Beispiel für die interkulturelle Stärke unseres Unternehmens."
China: Wachstumstreiber für das Gesamtunternehmen
In China selbst entwickelt sich besonders der Verpackungsdruck dynamisch: Fast 50 Prozent der chinesischen Druckindustrie entfallen auf Verpackungen und Etiketten und insbesondere der Markt für Faltschachteln wächst jährlich um rund drei Prozent. 75 Prozent der chinesischen Kunden von HEIDELBERG kommen aus dem Verpackungssegment und das Unternehmen hält im chinesischen Markt bei modernen Bogenoffsetsystemen einen Marktanteil von rund 50 Prozent, dessen Bedarf auch mit Hilfe der Speedmaster XL Technologie aus deutscher Produktion bedient wird. Auch der Akzidenzdruck bleibt für HEIDELBERG in China weiterhin ein bedeutender Markt - insbesondere für kleinere Auflagen und individualisierte Anwendungen. Insgesamt steigt für dieses Segment auch in China die Nachfrage nach flexiblen, hochproduktiven und kosteneffizienten Lösungen in Verbindung mit digitalen Drucktechnologien.
"Die bei HEIDELBERG in Shanghai gefertigten Maschinen stehen in Sachen Qualität und Effizienz denen vom Stammsitz Wiesloch-Walldorf in nichts nach", betont Jürgen Otto. "Denn 'Made by HEIDELBERG' ist ein globales Qualitätsversprechen, das für alle unsere Produkte und Standorte gilt und auf das sich unsere Kunden weltweit verlassen können."
Vom Pionierprojekt zur globalen Produktionsdrehscheibe: Meilensteine aus zwei Jahrzehnten HEIDELBERG Standort Shanghai
Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) ist ein führendes Technologieunternehmen, das weltweit seit 175 Jahren für Innovationskraft, Qualität und Zuverlässigkeit im Maschinenbau steht. Mit einem klaren Fokus auf Wachstum treibt HEIDELBERG als Gesamtanbieter die Weiterentwicklung in den Kernbereichen Verpackungs- und Digitaldruck, Softwarelösungen und dem Lifecycle-Geschäft mit Service und Verbrauchsmaterialien voran, damit Kunden maximale Produktivität und Effizienz erreichen können.
Bild 1: Der Standort Shanghai ist tragende Säule in der Wachstumsstrategie für das Kerngeschäft von HEIDELBERG - die Aufnahme zeigt die Endmontage.
Bild 2: Im Jahr 2005 erfolgte der Spatenstich für den neuen HEIDELBERG Standort Shanghai.
Bild 3: Zu Beginn produzierte HEIDELBERG am Standort Shanghai Weiterverarbeitungsmaschinen für den chinesischen Markt.
Bild 4: Schon im Jahr 2006 nahm HEIDELBERG auch die Produktion von Standarddruckmaschinen für das Kleinformat auf.
Bild 5: Seit dem Jahr 2011 produziert HEIDELBERG am Standort Shanghai auch Druckmaschinen für das Großformat 70x100 cm.
Bild 6: Bis heute hat HEIDELBERG über 16.000 Druck- und Lackierwerke am Standort Shanghai produziert.
Bild 7: Darunter befinden sich mittlerweile auch besonders lange Konfigurationen des Bestsellers Speedmaster CX 104.
Bild 8: "Made by HEIDELBERG" ist ein Qualitätsversprechen, das für alle Produkte und Standorte des Unternehmens gilt.
Bild 9: Der HEIDELBERG Standort Shanghai umfasst heute eine Fläche von rund 100.000 m2, davon 70.000 m2 Produktionsfläche, verteilt auf drei Montagehallen.
