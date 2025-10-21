München (ots) -Air Canada betreibt in Partnerschaft mit dem Belize Tourism Board (BTB) eine neue Flugverbindung zwischen dem Montréal-Trudeau International Airport (YUL) und dem Philip Goldson International Airport (BZE) in Belize City. Reisende starten morgens in Frankfurt, Wien oder Zürich landen nach einem kurzen Zwischenstopp in Montreal am selben Abend in Belize City, ganz ohne Zwischenübernachtung.Während unseres Winters ist Belize das ideale Reiseziel, um der Kälte zu entfliehen. Angenehm warme Temperaturen und wenige, kurze Schauer sorgen für frische Luft und eine erholte Fauna. Dies ist auch die ideale Zeit zum Schnorcheln und Tauchen, da das ruhige Meer gute Sichtverhältnisse ermöglicht. Auch außerhalb der deutschen Sommermonate sind die Temperaturen ideal für Dschungelwanderungen und die Erkundung der vielen Wasserfälle in den Regenwäldern von Belize.Highlights für Urlauber bieten unter anderem das Meeresschutzgebiet Silk Caye, Teil des UNESCO-Weltnaturerbes Belize Barrier Riff, antike Maya-Stätten wie Caracol oder das Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary, das weltweit erste Jaguar-Schutzgebiet.Pressekontakt:Anna Jablonowski & Saskia StroblTel.: +49 89 89 40 85 19BelizeDACH@finnpartners.comOriginal-Content von: Belize Tourism Board, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169640/6141934