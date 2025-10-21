Bad Berka (ots) -Der Bundeswettbewerb um Deutschlands beliebteste Pflegeprofis hat begonnen. Bis 14. November können Stimmen für das Thüringer Gewinnerteam - die Stationen des Herzzentrums - auf www.pflegeprofis.de abgegeben werden.Das Team des Herzzentrums mit 100 Pflegekräften setzte sich im Landeswettbewerb unter 122 Kandidaten in Thüringen durch."Wir hoffen, dass uns viele Thüringerinnen und Thüringer unterstützen und so unsere Chancen erhöhen. Für uns war der Landessieg schon großartig. Wir sehen uns nun stellvertretend für alle Kolleginnen und Kollegen in Pflegeberufen in Thüringen", erklärt Stationsleiterin Ruth Abbe-Uth.Mehr Informationen zum Team des Herzzentrums sind unter www.zentralklinik.de zu finden.Die zum Verbund der RHÖN-KLINIKUM AG gehörende Zentralklinik Bad Berka zählt mit ihren 21 Fachkliniken und Fachabteilungen sowie ihrer über 120-jährigen Geschichte zu den großen Thüringer Kliniken. Jährlich werden hier rund 40.000 Patienten behandelt, 1.800 Mitarbeitende sind an der Klinik beschäftigt. www.zentralklinik.dePressekontakt:Zentralklinik Bad BerkaAnke Geyer | Medien und KommunikationT. +49 361 78928019 | presse@zentralklinik.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/6141976