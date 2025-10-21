Golpo AI sichert sich überzeichnete Seed-Finanzierungsrunde zur Transformation der Kommunikation durch interaktive KI-Videos

SAN FRANCISCO, Oct. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Golpo, die KI-gestützte Plattform zur Umwandlung von Dokumenten und Eingabeaufforderungen in interaktive Erklärvideos, gab heute bekannt, dass sie in einer stark überzeichneten Seed-Finanzierungsrunde unter der Leitung von BNVT Capital (ausgegliedert aus der Gates Foundation und Hedosophia) zusammen mit Emergence Capital, Y Combinator, Afore Capital und anderen 4,1 Millionen Dollar eingeworben hat. Die Kapitalbeschaffung stieß auf überwältigendes Investoreninteresse, sodass die Gründer zusätzliche Kapitalangebote ablehnen mussten.

Golpo wurde von den Brüdern Shraman Kar (19) und Shreyas Kar (20) gegründet, die ihr Informatikstudium in Stanford abgebrochen haben, um ihre Vision zu verwirklichen, KI-Videokommunikation praktisch, skalierbar und für alle zugänglich zu machen.

"Noch vor einem Jahr saß ich in meiner Highschool-Abschlussklasse und freute mich riesig darauf, nach Stanford zu gehen", so Shraman Kar, Mitbegründer von Golpo. "Wenn mir damals jemand gesagt hätte, dass ich ein Jahr später mein Studium abbrechen würde, um mit meinem Bruder ein Unternehmen zu gründen, hätte ich wohl gelacht. Aber manche Probleme kann man einfach nicht ignorieren."

Die Brüder haben eine grundlegende Lücke in der KI-Videolandschaft erkannt. Aktuelle Modelle wie Sora und VEO 3 überzeugen bei kurzen, filmischen und auffälligen Videos ("ein Hund, der auf dem Mond tanzt"), scheitern jedoch bei praktischen Kommunikationsaufgaben wie der Erklärung eines 10-stufigen Onboarding-Workflows oder dem Unterrichten von multivariabler Analysis. Ihre Abhängigkeit von rechenintensiven Ansätzen ist weder nachhaltig noch auf reale Anwendungsfälle abgestimmt.

Golpo AI verfolgt einen anderen Ansatz. Die Plattform wurde speziell für Erklärvideos entwickelt:

Bis zu 30 Minuten kohärente, interaktive Videos (im Vergleich zu

Die weltweit erste anpassbare KI-Videoplattform mit Frame-für-Frame-Bearbeitung, die einmalige KI-Generierungen in kontrollierbare, zuverlässige Workflows umwandelt. KI-Videos können erstmals tatsächlich zuverlässig sein

45-mal günstiger als bestehende KI-Videomodelle wie VEO

Technisch präzise (kann Rechtschreibung, Diagramme und Workflows verarbeiten)

Hervorragend für Bildung, Training und Unternehmenskommunikation geeignet



"Veo und Sora können zwar kinoreife Effekte erzeugen, aber sie können noch nicht einmal Wörter richtig schreiben, geschweige denn technische oder lehrreiche Inhalte unterstützen", so Shreyas Kar, Mitbegründer von Golpo. "Golpo wurde von Grund auf im Hinblick auf Präzision entwickelt, und nicht nur, um zu beeindrucken."

Seit seiner Einführung hat sich Golpo für Kunden in zahlreichen Anwendungsfällen und Branchen als wegweisend erwiesen:

Bildung - Schulen setzen Golpo ein, um Unterrichtseinheiten in interaktive Videos umzuwandeln.

- Schulen setzen Golpo ein, um Unterrichtseinheiten in interaktive Videos umzuwandeln. Weiterbildung und Entwicklung in Unternehmen (L&D) - Unternehmen nutzen Golpo, um personalisierte Schulungsmodule und Onboarding-Workflows zu erstellen.

- Unternehmen nutzen Golpo, um personalisierte Schulungsmodule und Onboarding-Workflows zu erstellen. Vertrieb und Marketing - Teams erstellen aus Präsentationen und Dokumenten ansprechende Erklärvideos.

- Teams erstellen aus Präsentationen und Dokumenten ansprechende Erklärvideos. Interne Kommunikation - Unternehmen konvertieren Memos und Richtlinien in klare, interaktive Videoformate.

"Was früher Monate in Anspruch nahm, kann jetzt in Sekundenschnelle erledigt werden, und Golpo hat dies schneller geschafft als jedes andere KI-Startup, das sich mit demselben Problem befasst. Diese neue Videotechnologie hat das Potenzial, den Zugang zum Wissen der Welt in einem noch nie dagewesenen Ausmaß zu erschließen", kommentiert Chris Corbishley, Managing Partner bei BNVT Capital, den bedeutenden Durchbruch, den Golpo mit der Einführung der Frame-für-Frame-Bearbeitung, einer Premiere im Bereich der KI-Videos, erzielt hat. Mit dieser Funktion wird die KI-Videogenerierung von einem einmaligen, unvorhersehbaren Prozess zu einem kontrollierbaren, zuverlässigen Workflow, bei dem Benutzer einzelne Momente einfach anpassen und neu generieren können, ohne das gesamte Video neu erstellen zu müssen.

Die Finanzierung wird zur Teamerweiterung, zur Weiterentwicklung der KI-Funktionen und zur Vertiefung der Integration mit Unternehmenskunden verwendet.

Über Golpo AI

Golpo (video.golpoai.com) ist die führende KI-Plattform für die Erstellung von Erklärvideos aus Eingabeaufforderungen, Dokumenten und Unternehmensabläufen. Golpo wurde 2025 von den Brüdern Shraman (19) und Shreyas (20) Kar mit dem Ziel gegründet, das Wissen der Welt zugänglich zu machen, indem KI-Videos praktisch, zugänglich und nachhaltig gestaltet werden.

Shraman Kar +15024326863 founders@golpoai.com