London (www.fondscheck.de) - HANetf ändert den zugrunde liegenden Index des "Future of European Defence UCITS ETF" (ISIN IE000I7E6HL0/ WKN A414ST, Ticker: ARMY), so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Damit soll ARMY der einzige Verteidigungs-ETF in Europa werden, der gemäß Artikel 8 der europäischen Offenlegungsverordnung (SFDR) klassifiziert ist. Der neue Index beschränkt sich auf Unternehmen mit Hauptsitz in europäischen NATO-Staaten, schließt kontroverse Waffen aus und soll das Produkt für eine breitere Anlegerbasis in Europa öffnen.
