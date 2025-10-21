DJ Staatsschulden im Euroraum steigen 2024 auf 87,1 Prozent

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Staatsschulden in der Eurozone sind im Jahr 2024 leicht gestiegen. Der öffentliche Schuldenstand erhöhte sich gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf 87,1 von 87,0 Prozent im Vorjahr, wie die Statistikbehörde Eurostat meldete. In absoluten Zahlen stieg der Schuldenberg auf 15,231 von 14,663 Billionen Euro. In der EU-27 stieg die Staatsschuldenquote auf 80,7 von 80,5 Prozent entsprechend 18,015 nach 17,257 Billionen Euro.

Die niedrigsten Verschuldungsquoten wurden Ende 2024 in Estland (23,5 Prozent), Bulgarien (23,8 Prozent), Luxemburg (26,3 Prozent), Dänemark (30,5 Prozent), Schweden (34,0 Prozent) und Litauen (38,0 Prozent) verzeichnet.

Zwölf Mitgliedstaaten wiesen eine Verschuldungsquote von mehr als 60 Prozent des BIP aus, wobei die höchsten Verschuldungsquoten in Griechenland (154,2 Prozent), Italien (134,9 Prozent), Frankreich (113,2 Prozent), Belgien (103,9 Prozent) und Spanien (101,6 Prozent) registriert wurden.

Das öffentliche Defizit ist 2024 gemessen am BIP im Euroraum auf 3,1 von 3,5 Prozent und in der EU auf 3,1 von 3,4 Prozent zurückgegangen.

Entwicklung im zweiten Quartal 2025

Im zweiten Quartal 2025 stieg die Staatsschuldenquote im Euroraum gegenüber dem Vorquartal auf 88,2 von 87,7 Prozent. In der EU-27 stieg die entsprechende Quote auf 81,9 von 81,5 Prozent.

Im zweiten Quartal dieses Jahres sind die staatlichen Haushaltsdefizite in der Eurozone stabil geblieben. Das saisonbereinigte öffentliche Defizit im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) verharrte mit 2,7 Prozent auf dem Stand des Vorquartals. In der EU-27 stieg das Defizit im zweiten Quartal auf 2,9 von 2,8 Prozent im Vorquartal.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2025 05:15 ET (09:15 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.