München (ots) -Authentische italienische Küche, frisch zubereitet und in Rekordzeit serviert: Mit Italylunch hat in der Münchner Altstadt ein neues Gastronomie-Konzept eröffnet, das genau den Puls der Stadt trifft. Nur wenige Schritte vom Marienplatz entfernt bietet die Filiale in der Färbergasse 6 klassische italienische Gerichte wie Lasagne, Risotto mit Pilzen oder Pasta all'Arrabbiata - zubereitet in nur 140 Sekunden.Das Konzept richtet sich an Menschen und Familien, die auch im hektischen Alltag nicht auf Qualität und guten Geschmack verzichten wollen. Die Speisen werden frisch aus überwiegend saisonalen und regionalen Zutaten zubereitet. Besonders in der kühleren Jahreszeit sind gerade die warmen, herzhaften Gerichte sehr beliebt und bieten eine wohltuende Stärkung.Was Italylunch neben dem schnellen Service auszeichnet, ist die gelebte Nachhaltigkeitsphilosophie: Umweltfreundliche Verpackungen und ein bewusster Einkauf der Produkte sind zentrale Säulen des Unternehmens. Das Konzept spricht nicht nur Berufstätige an, sondern auch sportlich Aktive, die nach einer Joggingrunde an der Isar oder einer ausgedehnten Fahrradtour im Englischen Garten gezielt auf kohlenhydratreiche Mahlzeiten wie Pasta oder Gnocchi setzen, um ihre Energiespeicher wieder aufzufüllen.Die moderne, helle und freundliche Einrichtung der Filiale lädt sowohl zum Verweilen als auch zum schnellen Mitnehmen ein.Italylunch versteht sich als Teil des urbanen Lebensrhythmus, der Genuss und Schnelligkeit miteinander vereint. Gerade dann, wenn München im Herbst in warmen Farben erstrahlt und die Tage kürzer werden, bietet Italylunch einen wohltuenden Genussmoment - schnell, nachhaltig und köstlich italienisch.