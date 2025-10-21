Über einigen Unternehmen hängt ein Damoklesschwert, dessen Faden jede Sekunde reißen und eine Insolvenz oder zumindest einen Abverkauf verursachen kann. Darum sollten sich Anleger jetzt dringend von diesen drei ehemaligen Börsen-Highflyern fernhalten: Vom Hype-Wert zum gefallenen Engel - bei einigen Werten kann das schneller gehen, als es sich Anleger träumen lassen. In einem solchen Szenario aber weiter zu kaufen und immer wieder in ein fallendes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE