Die Kursschwankungen der Beyond Meat-Aktie machen dieser Tage sogar erfahrene Achterbahnfahrer schwindelig. Von Montag bis Donnerstag crashte der Kurs des Herstellers von Fleischersatzprodukten von 2,01 auf 0,52 US$. Am Freitag gab es bereits eine leichte Erholung auf 0,65 US$, doch am gestrigen Montag schoss die Beyond Meat-Aktie um +128% auf 1,47 US$ hoch und der Rebound setzt sich am Dienstagmorgen im europäischen Handel fort. Was ist da bloß ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de