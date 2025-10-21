Momentan stehen Kryptowährungen im Mittelpunkt vieler Anleger und Interessenten. Der Schwerpunkt dabei sind neben dem Klassiker Bitcoin auch Ethereum und XRP. Der Coin von Solana entwickelte sich im Vergleich dazu eher moderat. Am Dienstag sinkt der Kurs aktuell um -4,2% und steht bei 189,50 US$. Wie sind hier die Aussichten? Konsolidierung geht zu Ende Seit dem Hoch im September mit rund 246 US$ befindet sich SOL wieder in einer Konsolidierungsphase. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de