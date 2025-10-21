Anzeige
Dienstag, 21.10.2025
WKN: 850663 | ISIN: US1912161007 | Ticker-Symbol: CCC3
Tradegate
21.10.25 | 12:24
59,20 Euro
+0,56 % +0,33
Branche
Getränke/Tabak
Aktienmarkt
DJ Industrial
S&P 100
S&P 500
21.10.2025 12:12 Uhr
Coca-Cola Aktie im Fokus - Quartalszahlen zeigen Stabilität und langfristige Stärke

Die Coca-Cola Aktie steht heute im Mittelpunkt der Anleger. Während sich der Getränkekonzern auf ein solides drittes Quartal vorbereitet, rücken auch strategische Maßnahmen in den Vordergrund, mit denen Coca-Cola langfristig profitabler werden will.

An der Börse genießt Coca-Cola weiterhin den Ruf eines verlässlichen Dividendenwerts, auch wenn die Wachstumsdynamik zuletzt etwas nachgelassen hat.

Coca Cola Aktie Chart (D1)

Coca Cola Aktie Chart (D1)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Vollständigen Artikel weiterlesen


