Ein Gigant aus dem Bankensektor zeigt sich wieder in Bestform. Nach einer Phase konsequenter Restrukturierung liefert der Finanzdienstleister nun wieder überzeugende Ergebnisse. Regulatorische Lockerungen ermöglichen zusätzlichen Handlungsspielraum für Wachstum und Ausschüttungen. Auch technisch steht das Signal auf Grün - der Kurs hat ein frisches Kaufsignal generiert und den Weg für eine mögliche Rally geebnet. Besonders bemerkenswert: Die jüngsten Quartalszahlen zeigen, dass sich die Ertragsbasis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
