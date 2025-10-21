Das Startup Mireta möchte die Superkräfte von Schleimpilzen in Algorithmen umsetzen, die helfen könnten, den Nahverkehr zu beschleunigen, Staus zu verringern und einiges mehr. Auf den ersten Blick sind es nur gelbe Klumpen ohne Gehirn. Doch Forscher glauben, dass die seltsamen Organismen namens Schleimpilz uns helfen könnte, widerstandsfähigere Städte zu bauen. Menschen bauen seit 6.000 Jahren Städte, aber Schleimpilze gibt es schon seit 600 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
