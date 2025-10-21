Das US-Energieministerium hat Fördermittel von mehr als 700 Millionen Dollar für Batterie- und Fertigungsprojekte gestrichen. Die Trump-Administration schreitet damit voran, Energieprojekte aus der Biden-Ära zu kippen. Auch Vorhaben in republikanisch geführten Staaten sind nun betroffen. Wie das zu Politico gehörende Portal E&E News berichtet, hatte die Biden-Regierung die 718 Millionen Dollar fünf Fördernehmern zugesprochen: den Batterieunternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
