Dienstag, 21.10.2025
21.10.2025 12:51 Uhr
AUKTION/Solide Nachfrage nach grünen Bundesanleihen

DJ AUKTION/Solide Nachfrage nach grünen Bundesanleihen

Von Emese Bartha

DOW JONES--Die Deutsche Finanzagentur hat am Dienstag grüne Bundesanleihen und -obligationen für insgesamt 1,451 Milliarden Euro im Auktionsverfahren verkauft. Insgesamt 49 Millionen Euro wurden zu Marktpflegezwecken einbehalten, das Gesamt-Emissionsvolumen betrug 1,5 Milliarden Euro.

Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion (in Klammern die Ergebnisse der vorigen Auktionen vom 23. Januar 2024 für die grünen Bundesobligationen und vom 9. September 2025 für die grünen Bundesanleihen): 

=== 
Emission      1,30-prozentige grüne Bundesobligationen 
          mit Laufzeit 15. Oktober 2027 
Volumen       750 Mio EUR 
Bietungsvolumen   2,914 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag  733 Mio EUR 
Bid-to-cover-Ratio 4,0   (2,2) 
Durchschnittsrend. 1,86%  (2,21%) 
Settlement     23. Oktober 2025 
 
Emission      2,50-prozentige grüne Bundesanleihe 
          mit Laufzeit 15. Februar 2035 
Volumen       750 Mio EUR 
Bietungsvolumen   1,577 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag  718 Mio EUR 
Bid-to-cover-Ratio 2,2   (1,9) 
Durchschnittsrend. 2,52%  (2,61%) 
Settlement     23. Oktober 2025 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2025 06:17 ET (10:17 GMT)

