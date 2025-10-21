© Foto: Uncredited - picture alliance / ASSOCIATED PRESSDer chinesische Speicherchip-Hersteller CXMT plant einen Mega-Börsengang mit bis zu 42 Milliarden US-Dollar Bewertung. Das Ziel: Unabhängigkeit von US-Technologie und der Aufstieg zum globalen KI-Chip-Giganten.Der chinesische Speicherchip-Hersteller ChangXin Memory Technologies (CXMT) bereitet einen der größten Börsengänge des Landes im kommenden Jahr vor. CXMT wurde 2016 mit staatlicher Unterstützung gegründet und gilt als strategischer Eckpfeiler von Chinas Bestreben, im globalen Markt für DRAM-Speicher unabhängig zu werden. Nach Informationen von Reuters will das Unternehmen bereits im ersten Quartal 2026 in Shanghai an die Börse gehen und dabei eine Bewertung von bis zu 300 Milliarden …Den vollständigen Artikel lesen ...
