Sechs Nachwuchswissenschaftler und -kliniker erhalten jeweils 150.000 US-Dollar für die Forschung zu Stoffwechseltherapien für psychische Gesundheit

Die Baszucki Group gibt mit Stolz die sechs Preisträger des erstmals verliehenen Metabolic Psychiatry Scholar Award bekannt, einer neuen Initiative zur Förderung herausragender Nachwuchswissenschaftler und -kliniker, die sich für ein besseres Verständnis des Zusammenhangs zwischen Stoffwechselgesundheit und psychischer Gesundheit einsetzen. Der Preis ist ein wichtiger Schritt zur Weiterentwicklung des sich rasch entwickelnden Fachgebiets der metabolischen Psychiatrie.

Baszucki Group 2025 Metabolic Psychiatry Scholar Award Recipients

Die sechs Wissenschaftler erhalten jeweils bis zu 150.000 US-Dollar über einen Zeitraum von 18 Monaten für ihre originäre Forschung im Bereich der metabolischen Psychiatrie. Das Stipendienprogramm fördert die Mission der Baszucki Group, die Ergebnisse im Bereich der psychischen Gesundheit durch Forschung an der Schnittstelle von Stoffwechsel, Psychiatrie und Neurowissenschaften zu verbessern. Die Wissenschaftler erhalten außerdem Mentoring, berufliche Weiterbildungsmaßnahmen und Kommunikationsunterstützung, um die Wirkung ihrer Forschung zu verstärken. Die Stipendien erweitern die Forschungsschwerpunkte der Baszucki Group auf neue Diagnosen, Genetik, neuartige Kombinationen von Behandlungsmethoden und Implementierungswissenschaft.

"Diese Auszeichnung bietet außergewöhnlichen Nachwuchswissenschaftlern wichtige Unterstützung und ermöglicht ihnen, innovative Projekte zu starten, die nicht für traditionelle Finanzierungsquellen in Frage kommen", sagte Jan Ellison Baszucki, Mitbegründer und Präsident der Baszucki Group. "Diese herausragenden Preisträger haben nun die Möglichkeit, Ansätze der metabolischen Psychiatrie in den Mainstream zu bringen und den Weg für den Zugang zu neuen Behandlungen für die Patienten zu ebnen, die sie am dringendsten benötigen."

Die Arbeit der Wissenschaftler lässt sich grob in zwei Unterkategorien einteilen: Forschung und Aufbau klinischer Kapazitäten. Vier der Preisträger beschäftigen sich mit translationaler und klinischer Forschung zu den Zusammenhängen zwischen metabolischer Gesundheit und psychischer Gesundheit:

Jacek Kolacz, PhD Forschungsassistent an der Ohio State University, ist Experte für die Reaktionen von Gehirn und Körper auf chronischen Stress und die Bewältigung von Traumata. Sein Projekt mit dem Titel "Verbesserung der PTBS-Genesung durch metabolisch unterstützte Psychotherapie" wird die kombinierte Wirksamkeit von kognitiver Verarbeitungstherapie und Stoffwechseltherapie untersuchen.

Eline Dekeyster, PhD Assistenzprofessorin an der Universität Leiden, leitet die Forschungsgruppe "Lifestyle Brain Interaction". Ihr Projekt "KETASE: Ketogene Therapie für ASD: Nachhaltigkeit und Wirksamkeit" wird die klinische Wirksamkeit und langfristige Nachhaltigkeit der ketogenen Therapie für Erwachsene mit Autismus untersuchen und gleichzeitig Biomarker für die Vorhersage von Ergebnissen erforschen.

Sean Nestor, MD, PhD Assistenzprofessor an der Universität Toronto, ist ein Pionier in der Kombination von Neuroimaging und Neuromodulation zum Verständnis der Mechanismen neurologischer und psychiatrischer Störungen. Sein vorgeschlagenes Projekt "Ketogene Verbesserung der therapeutischen Hirnstimulation bei behandlungsresistenter Depression: Eine randomisierte kontrollierte Pilotstudie" wird ketogene Therapie und transkranielle Magnetstimulation in einer einzigartigen Studie kombinieren.

Gabriel Fries, MSc, PhD Assistenzprofessor am Health Science Center der University of Texas in Houston, ist Experte für die genetischen und epigenetischen Grundlagen schwerer psychischer Erkrankungen. Sein Projekt "Entschlüsselung des komplexen Zusammenhangs zwischen Ernährung, Stoffwechselstörungen und Suizidrisiko" zielt darauf ab, den Zusammenhang zwischen Ernährungs- und Stoffwechselparametern und dem Suizidrisiko zu identifizieren.

Zwei der Förderpreise unterstützen Projekte zum Aufbau klinischer Kapazitäten und erweitern die Unterstützung für die ketogene Therapie in Großbritannien und Kanada:

Fabiano Alves Gomes, MD, MSc, PhD Assistenzprofessor an der McMaster University, ist Experte für bipolare Störungen und therapieresistente Depressionen und beschäftigt sich intensiv mit der Umsetzung evidenzbasierter Interventionen, einschließlich metabolischer Gesundheits- und Lebensstilfaktoren. Sein Projekt "Integration von Ernährungsketose, Lebensstiltherapien und translationaler Forschung in die klinische Praxis" wird ein umfassendes metabolisches Psychiatrieprogramm in Kanada etablieren.

Erin L Bellamy, MSc, PhD, zugelassene Psychologin, Ketogen-Spezialistin und Forschungsstipendiatin an der University of East London, bietet in ihrer Privatpraxis ketogene Stoffwechseltherapie für Patienten mit einer Vielzahl von körperlichen und psychischen Gesundheitsproblemen an. Ihr Projekt mit dem Titel "Implementierung der ketogenen Stoffwechseltherapie bei psychischen Erkrankungen: Eine Pilotstudie mit gemischten Methoden zu einem Online-Programm für Psychoedukation und Unterstützung" wird ihr bestehendes Behandlungsprogramm erweitern und ein strenges Bewertungsprotokoll unterstützen.

"Die Stärke der Kandidaten, die sich auf diese offene Ausschreibung beworben haben, unterstreicht das weltweite Interesse an der Erforschung des Potenzials der metabolischen Psychiatrie", sagte Julie Milder, PhD, Direktorin für Neurowissenschaften bei der Baszucki Group. "Von der Grundlagenforschung bis zum Aufbau klinischer Kapazitäten hat ihre Arbeit das Potenzial, die Behandlung von Patienten zu revolutionieren. Wir gehen davon aus, dass diese Auszeichnung den Beginn einer dauerhaften Initiative markiert, die diesen Bereich auch in den kommenden Jahren weiter unterstützen wird."

Über die Baszucki Group

Die 2021 vom Roblox-Gründer und Chief Executive Officer David Baszucki und der Bestsellerautorin Jan Ellison Baszucki gegründete Baszucki Group nutzt private Spenden, Impact Investing, Lobbyarbeit, Storytelling und Community Building, um grundlegende Veränderungen voranzutreiben. Ein Hauptziel der Baszucki Group ist es, die Ergebnisse im Bereich der psychischen Gesundheit zu verbessern, indem sie Initiativen an der Schnittstelle von Stoffwechsel, Psychiatrie und Neurowissenschaften unterstützt. Wenn Sie mehr über metabolische Ansätze bei psychischen Störungen, einschließlich der ketogenen Therapie, erfahren möchten, besuchen Sie Metabolic Mind, eine gemeinnützige Initiative der Baszucki Group.

