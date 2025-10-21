BHP Group meldet starke Produktionszahlen



Der Rohstoffkonzern möchte sich nun auf Kupfer fokussieren.



Bei BHP Group läuft es aktuell sehr gut: Die Aktie hat ein neues Jahreshoch erreicht. Grund ist der heute veröffentlichte Produktionsbericht für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025/26. Die Kupferförderung stieg um 4 % auf 494.000 Tonnen, maßgeblich dank eines Rekord-Durchsatzes in der Escondida-Mine in Chile. Die Eisenerzproduktion in Western Australia sank durch geplante Wartungsarbeiten leicht um 1 % auf 64 Millionen Tonnen. Dennoch wurde beim abgebauten Material eine Rekordmenge erzielt. CEO Mike Henry betonte die starke operative Leistung und, dass Infrastrukturprojekte schneller als geplant abgeschlossen wurden.



BHP profitiert besonders im Kupfergeschäft von stabilen Preisen und einem knappen Angebot, das durch Störungen bei Wettbewerbern verschärft wird. Das Unternehmen sieht Kupfer weiterhin als wichtigen Wachstumstreiber, während Eisenerz trotz Preisrisiken die größte Gewinnquelle bleibt.









