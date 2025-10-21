CINCINNATI (dpa-AFX) - Der Triebwerksbauer GE Aerospace wird dank des Aufschwungs der Luftfahrtbranche noch optimistischer für das laufende Jahr. Umsatz und Gewinn sollen stärker steigen als gedacht, teilte das Unternehmen am Dienstag in Cincinnati mit. So soll der bereinigte Umsatz nun um einen hohen statt um einen mittleren Zehner-Prozentsatz steigen. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn soll 8,65 bis 8,85 Milliarden US-Dollar (7,4 bis 7,6 Mrd Euro) erreichen. Zuletzt hatte Konzernchef Larry Culp hier 8,2 bis 8,5 Milliarden Dollar als Ziel ausgegeben.

Der bereinigte Gewinn je Aktie soll nun bei 6 bis 6,20 Dollar herauskommen, jeweils 40 Cent mehr als bisher angepeilt. Analysten hatten im Schnitt bislang nur 5,92 Dollar erwartet. Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten zunächst gut an: Im vorbörslichen US-Handel legte die Aktie um 1,7 Prozent zu. Schon im Juli hatte GE Aerospace die Jahresprognose angehoben.

Nun sprach Culp von einem "außergewöhnlichen" dritten Quartal. So stieg der Umsatz im Jahresvergleich um fast ein Viertel auf 12,2 Milliarden Dollar. Der bereinigte operative Gewinn wuchs um gut ein Viertel auf 2,3 Milliarden Dollar, und der Überschuss sprang sogar um ein Drittel auf 2,5 Milliarden Dollar nach oben.

GE Aerospace entwickelt und fertigt Turbinen für Passagier- und Frachtflugzeuge von Airbus und Boeing . Am stärksten laufen die Leap-Triebwerke für die vielgefragten Mittelstreckenjets Airbus A320neo und Boeing 737 Max, bei denen der US-Konzern mit dem französischen Triebwerkshersteller Safran zusammenarbeitet./stw/tav/jha/