Der ehemalige Gothaer-Vertriebsvorstand Oliver Brüß ist als Geschäftsführer und Gesellschafter bei der PolicenTransfer Versicherungslösungen GmbH eingestiegen. Gemeinsam mit dem Gründer Maximilian Würz leitet er seit Oktober die Geschicke des InsurTechs. Die PolicenTransfer Versicherungslösungen GmbH begrüßt Oliver Brüß an Bord. Der ehemalige Vertriebsvorstand der Gothaer ist Im Oktober 2025 als Gesellschafter und Geschäftsführer neben dem Gründer Maximilian Würz bei dem InsurTech eingestiegen.
