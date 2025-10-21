Es läuft bei Coca-Cola: Der Getränkeriese hat mit seinen frischen Q3-Zahlen am Dienstag gänzlich überzeugt und die Erwartungen der Analysten erneut getoppt. Das kommt am Markt gut an: Die Aktie zieht vorbörslich deutlich an und springt an die Spitze des Dow Jones. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte von 77 auf 82 Cent und lag damit über den erwarteten 78 Cent. Auch beim Umsatz schnitt Coca-Cola etwas besser ab als prognostiziert: Die Erlöse legten um fünf Prozent auf 12,41 Milliarden Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
