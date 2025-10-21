Buy now pay later (BNPL) ist beliebt, kann aber teuer werden: Verbraucherschützer warnen vor wachsender Überschuldung und fordern bei der anstehenden Gesetzesänderung eine strengere Prüfung bei der Kreditvergabe. Für die einen ist es eine praktische Funktion beim Onlineshopping, für die anderen eine potenzielle Schuldenfalle: Buy now pay later (BNPL), also das Bezahlen auf Raten, rückt immer wieder ins Blickfeld von Verbraucherschützern. Die Kleinkredite ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n