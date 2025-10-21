© Foto: Jakub Porzycki - picture allianceBTC, ETH, XRP und Co. stürzen im Vorfeld der CPI-Daten weiter ab. Kann das Ende des US-Regierungsstillstands die Wende bringen?Der globale Kryptomarkt zeigt sich am Dienstagmittag deutlich schwächer. Hoffnung besteht, dass der anhaltende US-Regierungsstillstand bald endet - doch Unsicherheit über die bevorstehenden Inflationsdaten am Freitag sorgen für Verkaufsdruck. Bitcoin notiert am Dienstagmittag 2,88 Prozent im Minus bei 107.770 US-Dollar, während Ethereum 4,35 Prozent verliert und auf 3.868 US-Dollar fällt. Auch andere große Altcoins geraten stark unter Druck: BNB gibt 4,95 Prozent nach auf 1.070 US-Dollar, XRP fällt um 2,36 Prozent auf 2,41 US-Dollar, und Solana, Dogecoin sowie …Den vollständigen Artikel lesen ...
