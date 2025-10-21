Anzeige
Dow Jones News
21.10.2025 14:03 Uhr
177 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE EUROPA/Stimmung weiter gut - Euro-Stoxx-50 auf Allzeithoch

DOW JONES--An den europäischen Aktienmärktne geht es am Dienstagmittag bei geringen Umsätzen vorsichtig nach oben. Der DAX notiert 0,2 Prozent höher bei 24.313 Punkten. Unterstützung bekommen die Aktien momentan von tendenziell fallenden Marktzinsen. Der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,2 Prozent auf 5.694 Zähler und notiert damit wieder auf Rekordhoch. Beim Regierungs-Shutdown in den USA kommt vorsichtiger Optimismus auf: Der Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats, Kevin Hassett, hat angedeutet, dass der Stillstand der US-Regierung noch diese Woche beendet werden könnte. Unterdessen konzentrieren sich die Anleger auf die Unternehmensgewinne.

Gewinnentwicklung dürfte im 3. Quartal nahezu stagnieren

Die Berichtssaison europäischer Unternehmen nimmt langsam an Fahrt auf. Die Erwartungen der Analysten sind verhalten: Lagen die Gewinne der Unternehmen des Stoxx-600 im zweiten Quartal noch vier Prozent höher als im Vorjahr, wird für das dritte Quartal nur ein Plus von 0,5 Prozent prognostiziert. Obwohl sich die Lage der europäischen Wirtschaft gemäß Einkaufsmanagerindizes im dritten Quartal verbessert hat, werden die Unternehmen weiterhin von der gegenwärtigen Stärke des Euro belastet. Diese schmälert die Fremdwährungsgewinne international tätiger Konzerne ohne Währungsabsicherung. Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank, wäre allerdings nicht überrascht, sollten sich die Analystenerwartungen als zu konservativ erweisen.

Unilever verschiebt Magnum-Börsengang wegen US-Shutdown

Unilever (-0,9%) verschiebt die geplante Ausgliederung und Börsennotierung seines Speiseeis-Geschäfts, der Magnum Ice Cream Company. Der britische Konsumgüterkonzern verwies bei der Ankündigung auf den derzeitigen Shutdown der US-Regierung. Eine für Dienstag geplante Hauptversammlung, die über den geplanten Spinoff abstimmen soll, soll nach Angaben des Konzerns dennoch stattfinden.

Mit Kursgewinnen von 3,6 Prozent reagieren die Aktien von MTU Aero im DAX auf Zahlen von Wettbewerber GE Aerospace. Der US-Triebwerksbauer hat die Gewinnprognose für 2025 erhöht und spricht von einem robusten Geschäft im Aftermarket-Bereich.

Druck auf deutsche Energieunternehmen wie Siemens Energy (-1,1%) aber auch generell auf energieintensive Bereiche könnten neue Pläne der EU ausüben. Diese will die Ausbaupläne für Gaskraftwerke von Wirtschaftsministerin Reiche unterlaufen, die neue Anlagen von über 20 Gigawatt bauen lassen wollte. Die EU bestehe allerdings auf maximal 12,5 GW, die noch aus den Plänen des ehemaligen grünen Wirtschafsministers Habeck stammten, berichtet der Spiegel.

Für die Aktien von Friedrich Vorwerk geht es gleich um 17 Prozent nach oben. Der Anbieter von Energie-Infrastruktur hat erneut seine Prognose dank eines starken dritten Quartals erhöht. Der Umsatz sprang im Quartal um 39 Prozent an, das EBITDA sogar um 101 Prozent gegenüber Vorjahr. Grund war ein extrem starker Margenanstieg um 8 Prozentpunkte auf 25,4 Prozent. Für die Aktie der Mutter und Großaktionärin MBB geht es um 8,6 Prozent nach oben.

Berenberg hat Secunet mit der Einstufung Kaufen gestartet, die Aktie quittiert dies mit einem Plus von 6,5 Prozent. Secunet ist Deutschlands führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen, die sensible Daten, kritische Infrastrukturen und Kommunikationsnetzwerke schützen. Da der öffentliche Sektor 90 Prozent des Umsatzes ausmache, sehen die Berenberg-Analysten das Unternehmen bestens positioniert, um von zwei strukturellen Wachstumstreibern zu profitieren.

TKMS steigen um weitere 7 Prozent in der Hoffnung auf einen milliardenschweren U-Boot-Auftrag.

Edenred springen in Paris um 15 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat für das dritte Quartal ein gutes Umsatzwachstum ausgewiesen. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %   absolut   +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50       5.693,99    +0,2%    13,06     +14,5% 
Stoxx-50         4.802,08    +0,2%    9,60     +10,1% 
DAX           24.312,91    +0,2%    54,11     +19,7% 
MDAX           30.229,25    +0,1%    20,03     +15,3% 
TecDAX          3.777,33    +0,6%    21,30     +7,0% 
SDAX           17.145,42    +0,3%    44,83     +21,9% 
CAC            8.247,65    +0,5%    41,58     +10,8% 
SMI           12.611,51    -0,2%   -23,51     +9,0% 
ATX            4.613,04    +0,0%    0,34     +25,0% 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00 Mo, 17:20 Uhr  % YTD 
EUR/USD           1,1619    -0,2%   1,1645     1,1661 +12,6% 
EUR/JPY           176,50    +0,6%   175,46     175,50  +7,7% 
EUR/CHF           0,9230    +0,1%   0,9225     0,9223  -1,5% 
EUR/GBP           0,8678    -0,1%   0,8685     0,8686  +5,0% 
USD/JPY           151,90    +0,8%   150,68     150,50  -4,3% 
GBP/USD           1,3389    -0,1%   1,3409     1,3424  +7,3% 
USD/CNY           7,0950    -0,1%   7,1036     7,1020  -1,5% 
USD/CNH           7,1207    -0,0%   7,1230     7,1223  -2,8% 
AUS/USD           0,6494    -0,3%   0,6516     0,6515  +4,9% 
Bitcoin/USD       108.342,30    -2,0% 110.601,75   111.302,70 +14,9% 
 
ROHOEL           zuletzt VT-Settlem.    +/- %    +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          57,56    57,02    +0,9%      0,54 -20,4% 
Brent/ICE          61,56    61,01    +0,9%      0,55 -18,7% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag    +/- %    +/- USD  % YTD 
Gold           4.263,12   4.356,41    -2,1%     -93,30 +62,0% 
Silber            50,23    52,34    -4,0%     -2,11 +79,8% 
Platin          1.372,67   1.410,38    -2,7%     -37,71 +57,7% 
Kupfer            4,98     5,04    -1,1%     -0,05 +21,2% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2025 07:31 ET (11:31 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
