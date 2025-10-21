EQS-News: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Dynamisch und emotional: Porsche bringt ersten elektrischen Macan GTS



21.10.2025 / 14:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Fünftes Modell der SUV-Reihe Dynamisch und emotional: Porsche bringt ersten elektrischen Macan GTS Leistungsstarker Antrieb, Quersperre und Sport-Luftfederung mit Tieferlegung

Bis zu 420 kW (571 PS) Leistung, von null auf 100 km/h in 3,8 s

Rundstreckenmodus kühlt Batterie und verbessert Performance

Typisch GTS: eigenständiges Exterieur-Design mit schwarzen Akzenten

Neues Interieur-Paket GTS: Ziernähte farblich passend zur Außenlackierung Porsche erweitert seine vollelektrische SUV-Modellreihe mit dem Macan GTS um einen besonders fahraktiven Sportler. Mit bis zu 420 kW Overboost-Leistung, Hinterachs-Quersperre und Sport-Luftfederung mit Tieferlegung verschiebt er die Maßstäbe in punkto Agilität und Querdynamik. Typisch GTS tritt die fünfte Variante des Macan Electric innen wie außen mit eigenständigem Design und vielen dunklen Akzenten an. Stuttgart. GTS - drei Buchstaben, die seit dem 904 Carrera GTS von 1963 unter Porsche-Fans einen besonderen Ruf genießen. Jetzt darf erstmals ein Macan Electric dieses legendäre Kürzel tragen. Er verdient es sich mit seiner herausragenden Fahrdynamik und exzellenten Beschleunigungswerten: Der Sprint von null auf 100 km/h gelingt in nur 3,8 Sekunden, und binnen 13,3 Sekunden sind aus dem Stand 200 km/h erreicht. Erst bei 250 km/h endet der Vortrieb. Mit dem Macan Turbo teilt sich der Macan GTS an der Hinterachse die größte und leistungsstärkste E-Maschine der Modellreihe mit einem Durchmesser von 230 Millimetern, einer aktiven Länge von 210 Millimetern und einem hocheffizientem 900-A-Pulswechselrichter aus Siliziumkarbid (SiC). Sie stellt im GTS eine Leistung von 380 kW (516 PS) bereit. Aus dem Stand kommt das neue Modell mit Launch Control auf bis zu 420 kW (571 PS) Overboost-Leistung, das maximale Drehmoment liegt bei 955 Nm. Wie beim Macan Turbo ist das Getriebe mit einer Übersetzung von 9,0 auf höhere Kräfte ausgelegt. Die kombinierte WLTP-Reichweite des Macan GTS beträgt bis zu 586 Kilometer. Binnen 21 Minuten lässt sich der Ladestand der 100-kWh-Hochvolt-Batterie an einer geeigneten Schnellladesäule von zehn auf 80 Prozent bringen. Die maximale Ladeleistung liegt dabei bei 270 kW. Der Macan GTS ist serienmäßig mit Sport Chrono-Paket ausgestattet. Jenes wurde um den aus dem Taycan bekannten Rundstreckenmodus erweitert. Dieser bereitet den Macan gezielt auf eine performante Fahrweise vor. Dafür kühlt der Rundstreckenmodus die Batterie deutlich stärker vor, um den mit der Erwärmung der Batterie verbundenen Leistungsverlust - den sogenannten Derating-Effekt - zu verzögern. Das Resultat ist eine spürbar verbesserte Performance unter hoher Belastung. Fahrwerk mit Sport-Luftfederung und GTS-spezifischer Abstimmung Der neue Macan GTS bringt seine Kraft in typischer Sportwagen-Manier auf die Straße - mit einem Dreiklang aus heckbetonter Gewichtsverteilung, tiefem Schwerpunkt und intelligenter Kraftverteilung. Neben dem Allradantrieb mit dem reaktionsschnellen elektrischen Porsche Traction Management (ePTM) ist Porsche Vectoring Plus (PTV Plus) serienmäßig. Für bessere Traktion und mehr Agilität nutzt das System die elek-tronisch gesteuerte Differenzialsperre. PTV Plus sitzt direkt hinter dem Hinterachs-Motor und trägt so zur hecklastigen Gewichts-Balance von 48 zu 52 Prozent bei. Zudem hat der Macan GTS den niedrigsten Schwerpunkt innerhalb der Modellreihe. Die Fahrwerksingenieure haben die Sport-Luftfederung mit Niveauregulierung und Porsche Active Suspension Management (PASM) gezielt optimiert. Neben der modellspezifischen Abstimmung von Dämpfern und Stabilisatoren führt die Tieferlegung der Karosserie um zehn Millimeter zu herausragender Agilität und Querdynamik. Durch die optionale Hinterachslenkung lässt sich beides noch weiter steigern. Auch akustisch lebt der Macan GTS seine Emotionalität aus: Sein Porsche Electric Sport Sound (PESS) verfügt über zwei GTS-spezifische Soundprofile mit differenzierter Ausprägung in den Modi "Sport" und "Sport Plus". Das Exterieur: schwarze Akzente und exklusive Seitenschweller Der neue Macan GTS tritt eigenständig auf. Front-, Seiten- und Heckansicht prägen schwarz lackierte Elemente - ein Erkennungsmerkmal aller GTS-Modelle von Porsche. Besonders auffällig am Bug sind die abgedunkelten Matrix-LED-Hauptscheinwerfer sowie die stark konturierten Außenkanten oberhalb der Airblades. Ab Anfang 2026 wird Porsche für alle Macan-Modelle ein Sport-Design-Paket mit neuen Bug- und Heckverkleidungen und besonders sportlicher Optik anbieten. Der Macan GTS erhält dieses Paket als Erster - und das nicht nur serienmäßig, sondern auch in einer GTS-spezifischen Ausprägung: Die Kontrastelemente wie Einleger, Sideblades, Radlaufblenden und die Lippe des adaptiven Heckspoilers sind bei ihm schwarz ausgeführt. Für einen einzigartigen Auftritt sorgt zudem die geschärfte Geometrie der Seitenschweller, die zum Heck hin breiter auslaufend gestaltet sind. Auch das Unterteil des Hecks besitzt ein eigenständiges Design mit einem schwarzen Einleger sowie einer ausgeprägten Diffusorblende. Passend zu den Frontscheinwerfern sind die Heckleuchten abgedunkelt. Serienmäßig rollt der GTS auf 21 Zoll großen Macan-Design-Leichtmetallrädern in Anthrazitgrau. Optional verfügbar sind 22-Zoll-Räder im RS-Spyder-Design und gleicher Lackierung. Mit Einführung des Macan GTS sind drei neue Farben für die Modellreihe verfügbar: Die historische Farbe kreide kehrt zurück. Zudem stehen das GTS-typische karminrot sowie - erstmals für einen Macan - luganoblau zur Wahl. Neben den nun 15 Serienfarben ermöglicht die Porsche Exclusive Manufaktur im Rahmen des Farbe-nach-Wahl-Programms knapp 60 weitere Farbtöne. Auf Wunsch mit farblich passenden Ziernähten: das Interieur Für einen noch sportlicheren Look ist der Macan GTS serienmäßig mit erweiterten Umfängen in sportlichem Race-Tex und mit Elementen in schwarzem Glattleder ausgestattet. Race-Tex setzt Akzente am beheizbaren Multifunktions-GT-Sportlenkrad, den Armauflagen der Mittelkonsole und Türen sowie am Steg der Schalttafel. Auch die Sitzmittelbahnen der Adaptiven 18-Wege-Sportsitze sind mit Race-Tex bezogen. Bei den Sitzwangen und Kopfstützen kommt Glattleder zum Einsatz. Neu beim Macan Electric ist die Möglichkeit, mit dem optionalen Interieur-Paket GTS eine farbliche Korrespondenz zwischen Exterieur und Interieur zu schaffen. Passend zu den entsprechenden Exterieurlacken gibt es das Interieur-Paket GTS wahlweise in karminrot, schiefergrau neo und luganoblau. Die Ziernähte an den Sitzen, am Lenkrad, den Türtafeln und dem Oberteil der Schalttafel sind dann in der jeweiligen Farbe ausgeführt, ebenso die Sicherheitsgurte und die "GTS"-Schriftzüge auf den Sitzen. Zudem erhält das Lenkrad eine Plakette mit farbigem "GTS"-Schriftzug. Wer sich für das Interieur-Paket GTS entscheidet, erhält automatisch das Interieur-Paket Carbon. Dadurch sind die Dekoreinleger im Lenkrad, in der Zierleiste der Schalttafel sowie den Türtafeln vorn und hinten in Carbon ausgeführt. Der GTS-Stil setzt sich im digitalen Anzeigenbereich fort: Die tatsächliche Außenfarbe des Kundenautos wird für die 3D-Visualisierung des Fahrzeugs im Zentral-Display herangezogen. Darüber hinaus trägt das Kombiinstrument einen "GTS"-Schriftzug. Viele Funktionen des serienmäßigen Sport-Chrono-Pakets lassen sich über die entsprechende App im Zentral-Display bedienen. Dazu gehören etwa die Aufzeichnung von Rundenzeiten und Telemetriedaten, das Hinzufügen neuer Strecken sowie die Sektor- und Rundenanalyse. Neue Assistenz-, Komfort- und Entertainment-Features Auch der GTS wartet mit den umfangreichen Aufwertungen im Bereich der intelligenten Fahrerassistenzsysteme und digitalen Funktionen auf, mit denen Porsche den Macan zum Modelljahreswechsel unlängst aktualisiert hat. Hierzu zählen der Porsche Digital Key als Ergänzung zum physischen Schlüssel, neue Parkassistenz-Funktionen, ein KI-unterstützter Voice Pilot, ein erweitertes In-Car-Gaming-Angebot und eine auf 2.500 Kilogramm erhöhte maximale Anhängelast. Der ab sofort bestellbare Macan GTS kostet in Deutschland inklusive Mehrwertsteuer und länderspezifischer Ausstattung ab 104.200 Euro.

Soweit die Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen und beziehen sich auf das Produktangebot auf dem deutschen Markt. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat usw.) können relevante Fahrzeugparameter wie z.B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoff-/Stromverbrauch, die CO2-Emissionen, die Reichweite und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.



21.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News