InterSystems, ein kreativer Anbieter von Datentechnologie, der weltweit über eine Milliarde Gesundheitsakten verwaltet, gab heute eine neue Partnerschaft bekannt, die InterSystems HealthShare mit Google Cloud integriert. Diese auf der HLTH angekündigte Zusammenarbeit zielt darauf ab, eine skalierbare, harmonisierte Echtzeit-Datenbasis für generative und agentenbasierte KI-Anwendungen bereitzustellen.

Die Partnerschaft befasst sich mit einer der dringendsten Herausforderungen im Bereich der Gesundheits-IT: fragmentierte und inkonsistente Daten. Durch die Kombination der Expertise von InterSystems in den Bereichen Datenharmonisierung, Identitätsauflösung und Interoperabilität mit den umfassenden KI-gestützten Analyse- und Suchfunktionen sowie der sicheren Infrastruktur von Google Cloud können Organisationen im Gesundheitswesen nun das volle Potenzial der KI mit sauberen, einheitlichen und verwertbaren Daten auf einer bewährten Cloud-Plattform der Enterprise-Klasse ausschöpfen.

"KI verändert das Gesundheitswesen, jedoch kann sie nur dann erfolgreich sein, wenn sie auf zuverlässigen, verwertbaren Daten basiert", erklärte Don Woodlock, Head of Global Healthcare Solutions bei InterSystems. "Durch die Integration von HealthShare in das umfassende Gesundheitsdaten- und KI-Ökosystem von Google Cloud unterstützen wir Organisationen dabei, die Interoperabilität und verantwortungsvolle Verwaltung ihrer Daten sicherzustellen. Dies ermöglicht es Anbietern, sich auf die Optimierung von Arbeitsabläufen und die Bereitstellung intelligenterer Pflege zu konzentrieren."

InterSystems HealthShare bietet Funktionen zur Aggregation, Normalisierung, Deduplizierung, Patientenidentitätsauflösung, Terminologiezuordnung und EHR-spezifische Beschleuniger für verschiedene Datenquellen. Diese Funktionen sind in die Healthcare-API von Google Cloud integriert und bieten Kunden folgende Möglichkeiten:

Eine skalierbare Datenbasis aufbauen: Schaffen Sie eine harmonisierte und FHIR-fähige Datenbasis für Forschung, Betrieb und klinische Entscheidungsfindung, indem Sie die Leistungsfähigkeit der KI-optimierten Infrastruktur von Google Cloud und BigQuery für groß angelegte Analysen nutzen.

Nutzen Sie fortschrittliche KI: Nutzen Sie führende generative und agentenbasierte KI-Modelle, einschließlich der Gemini-Modellfamilie, auf der Vertex AI-Plattform von Google Cloud für Entscheidungsunterstützung, Verwaltungsautomatisierung und Initiativen im Bereich der Bevölkerungsgesundheit.

Verbesserung der Interoperabilität und Sicherheit: Verbessern Sie den Datenaustausch mit bestehenden Systemen und Standards, um eine koordinierte Versorgung zu ermöglichen, und profitieren Sie gleichzeitig vom branchenführenden Sicherheits- und Compliance-Framework von Google Cloud.

"Organisationen im Gesundheitswesen streben nach KI-Lösungen, die sicher, verantwortungsbewusst und unmittelbar einsetzbar sind", erklärte Aashima Gupta, Global Director, Healthcare Strategy Solutions, Google Cloud. "InterSystems stellt eine Plattform bereit, die die Datenaufbereitung vereinfacht und es Unternehmen ermöglicht, den vollen Wert ihrer Informationen zu erschließen, indem sie die einzigartige Datenkuratierung von HealthShare mit den fortschrittlichen Datenverarbeitungs- und KI/ML-Funktionen von Google Cloud kombiniert."

Das Angebot ist ab sofort im Rahmen eines Bring-Your-Own-License-Modells (BYOL) verfügbar. Die Verfügbarkeit im Google Cloud Marketplace in Nordamerika wird für das erste Quartal 2026 erwartet, gefolgt von einer weltweiten Einführung. Weitere Informationen finden Sie unter unserer Partnerwebsite.

Über InterSystems

InterSystems, ein innovativer Anbieter von Datentechnologie, bietet eine einheitliche Grundlage für Next-Generation-Anwendungen in den Bereichen Gesundheitswesen, Finanzen, Fertigung und Lieferkettenmanagement in über 80 Ländern. Unsere Datenplattformen lösen Interoperabilitäts-, Geschwindigkeits- und Skalierbarkeitsprobleme für große Organisationen weltweit, um das Potenzial von Daten freizusetzen und es Menschen zu ermöglichen, Daten auf kreative Art wahrzunehmen. Seit der Gründung im Jahr 1978 steht InterSystems für Exzellenz und bietet seinen Kunden und Partnern weltweit einen 24/7-Support. Als privat geführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Boston, Massachusetts, unterhält InterSystems 38 Büros in 28 Ländern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte InterSystems.com.

