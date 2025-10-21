Frankfurt/Main (ots) -- Shopping- und Kryptobetrug besonders verbreitet: 64 % der Betroffenen erlitten durch Betrug beim Online-Shopping finanzielle Verluste, fast die Hälfte (48 %) über 100 Euro.- Jüngere Deutsche besonders anfällig für Betrug: 73 % waren im letzten Jahr Ziel von Betrugsversuchen und 24 % fielen ihnen zum Opfer - darunter 41 % der Gen Z.- KI-generierte Inhalte verstärken Betrugsängste: 76 % fürchten groß angelegte KI-Angriffe und gehackte Systeme, 74 % täuschend echte Phishing-Mails.Zum diesjährigen Cybersecurity Awareness Month zeigt eine aktuelle Mastercard-Studie den hohen Stellenwert digitaler Sicherheit im Alltag der Deutschen: Für 63 Prozent der deutschen Verbraucher:innen sind die Risiken im Netz heute präsenter als noch vor zwei Jahren - aktuell halten 62 Prozent es sogar für schwieriger, ihre digitalen Daten zu schützen als das eigene Zuhause. Rund die Hälfte der Befragten (49 %) denkt mindestens wöchentlich über Online-Sicherheit nach - und damit häufiger als über die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes (33 %). Bei mehr als einem Drittel (37 %) ist Cybersicherheit sogar regelmäßig Thema am heimischen Esstisch.Betrugsversuche treffen alle Altersgruppen - Jüngere besonders gefährdet73 Prozent der Deutschen haben im vergangenen Jahr mindestens einen Betrugsversuch erlebt, rund ein Viertel (24 %) ist diesen zum Opfer gefallen - bei der Generation Z waren es sogar 41 Prozent. Besonders verbreitet sind Shopping- und Handelsbetrug (23 %), Investment- und Kryptobetrugsmaschen (23 %), Identitätsdiebstahl (19 %) sowie Romance- oder Dating-Betrug (22 %). Wer beim Online-Shopping auf eine Betrugsmasche hereinfiel, erlitt in 64 Prozent der Fälle einen finanziellen Schaden. Fast die Hälfte (48 %) verlor dabei 100 Euro oder mehr.Die Angst vor ausgeklügelten, kaum noch erkennbaren Betrugsfällen wächst: Drei von vier deutschen Verbraucher:innen (75 %) finden es zunehmend schwierig, Betrugsversuche bei Transaktionen zu erkennen. Gleichzeitig hält das Schamgefühl viele Betroffene davon ab, über ihre Erfahrungen zu sprechen - 44 Prozent hätten Hemmungen, sich jemandem anzuvertrauen.Künstliche Intelligenz gilt als stärkste Bedrohung für CybersicherheitKI-gestützte Betrugsmaschen sind für deutsche Verbraucher:innen künftig die größte Sorge, wenn es um Cybersicherheit geht. Gleichwohl fühlen sich nur 11 Prozent sehr sicher im Umgang mit KI-basierten Bedrohungen. Die Mehrheit befürchtet, dass KI zu ausgefeilteren Angriffen führen wird (42 %), etwa durch automatisierte Cyberattacken oder täuschend echte Phishing-Mails. Besonders Jüngere (Generation Z (51%) und Millennials (40%)) bringen KI mehr Vertrauen entgegen als ältere Generationen (Gen X (26%) und Boomer 20%)), sehen aber auch die Risiken.Betrugserfahrung verändert Verbraucherverhalten - kleine Händler besonders betroffenNach einem Betrugsfall würden 71 Prozent der Deutschen nicht mehr bei dem betroffenen Händler einkaufen. Dies trifft insbesondere kleine Unternehmen: 72 Prozent der Verbraucher:innen geben an, nach einem Betrugsfall nur noch bei bekannten oder großen Händlern einzukaufen und kleinere oder unbekannte Marken zu meiden. Beim Schutz vor Betrug setzen die Befragten auf Finanzinstitute: 78 Prozent vertrauen ihren Banken und 68 Prozent ihren Kreditkartenanbietern.Cybersicherheit im Alltag: Zwischen Eigeninitiative und SchulungswunschViele Verbraucher:innen ergreifen bereits Schutzmaßnahmen: Sie halten Software aktuell (67 %), prüfen E-Mail-Absender (65 %), nutzen sichere Passwörter (63 %) und Zwei-Faktor-Authentifizierung (57 %). Dennoch wünschen sich 61 Prozent der Befragten zusätzliche Schulungen oder Trainings im Umgang mit Betrugsversuchen."Wenn mehr Menschen wöchentlich über ihre Online-Sicherheit nachdenken als über die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes, zeigt das, wie tief digitale Risiken in unserem Alltag angekommen sind. Cybersecurity ist keine Spezialdisziplin mehr - sie betrifft jede und jeden. Gleichzeitig fühlen sich nur 11 Prozent sicher im Umgang mit KI-basierten Bedrohungen - das ist ein klares Warnsignal. Wir brauchen mehr digitale Bildung, mehr Aufklärung und mehr Eigenverantwortung. Mit einem kostenlosen Cybersicherheits-Bildungsprogramm wollen wir mehr als zehn Millionen kleine und mittlere Unternehmen in Europa befähigen, sich besser zu schützen und die Chancen der digitalen Wirtschaft sicher zu nutzen", sagt Peter Robejsek, Geschäftsführer bei Mastercard Deutschland.Mastercard: Vertrauen schaffen in einer digitalen WeltDigitale Sicherheit prägt zunehmend, wie Menschen leben, einkaufen und sich online bewegen. Die Ergebnisse der Studie zeigen: Viele Verbraucher:innen ergreifen bereits Schutzmaßnahmen - doch Wissen, Orientierung und verlässliche Systeme bleiben entscheidend. Als globales Technologieunternehmen im Zahlungsverkehr sieht Mastercard es als zentrale Aufgabe, digitale Resilienz zu fördern und Vertrauen zu schaffen.Seit 2018 hat Mastercard weltweit über 9 Milliarden US-Dollar in Cybersecurity-Innovationen investiert. Mit Recorded Future, dem weltweit größten Anbieter für Threat Intelligence, ermöglicht es Mastercard, Bedrohungen frühzeitig zu erkennen, Risiken zu minimieren und ein sicheres digitales Umfeld für Verbraucher:innen, Händler und Partner zu schaffen. Mit einem umfassenden Portfolio an Sicherheitslösungen - von KI-gestützten Risikoanalysen über Echtzeit-Bedrohungserkennung bis hin zu kontinuierlichen Weiterentwicklungen im Bereich digitaler Identitäten - trägt Mastercard aktiv dazu bei, Cyberrisiken zu reduzieren und Vertrauen im Zahlungsökosystem zu stärken.Ein zentraler Baustein ist das European Cyber Resilience Center (ECRC), das als europäisches Kompetenzzentrum für digitale Resilienz den Austausch zwischen Unternehmen, Behörden und Strafverfolgung fördert. 