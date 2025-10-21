Apple reagiert mit der neuen iOS 26.1 Beta auf Nutzerkritik am Liquid-Glass-Design und verbessert die Lesbarkeit des Betriebssystems. Ein neuer, leicht zugänglicher Schalter ermöglicht es Nutzern, die Transparenz des Designs anzupassen. In der aktuellen Beta 4 von iOS 26.1, die seit gestern auch als öffentliche Vorabversion verfügbar ist, führt Apple einen neuen Schalter ein. Dieser befindet sich prominent in den Systemeinstellungen unter "Bildschirm ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n