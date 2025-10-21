Elon Musk teilt KI-Video und Memecoin FLOKI explodiert - das steckt dahinter

Ein einziger Post von Elon Musk und der Kryptomarkt dreht durch: Mit einem kurzen KI-Video seines Hundes "Floki" hat der Tech-Milliardär erneut eine Meme-Rallye ausgelöst. Der Memecoin FLOKI schoss innerhalb weniger Stunden über 30 % nach oben und das Handelsvolumen explodierte. Doch was steckt wirklich hinter diesem Hype?

FLOKI steigt dank Musk-Post über 30 %

Der Wikinger-Hunde-Memecoin FLOKI gehörte gestern zu den volatilsten Top-Kryptos überhaupt. Nachdem es im Verlauf der letzten Monate eine kontinuierliche Entwertung gegeben hatte, schoss der FLOKI-Kurs binnen weniger Stunden von 0,000069 $ auf bis zu 0,0000883 $ in die Höhe. Es gab einen Kursanstieg von deutlich über 30 %.

Quelle: Coinmarketcap.com

Hauptauslöser für diese immense Volatilität war ein Post von Elon Musk auf X gewesen. In diesem teilte er ein KI-generiertes Video seines Hundes mit dem Namen Floki, in dem dieser auf einem CEO-Stuhl sitzt, mit der Unterschrift: "Floki is back on the job as X CEO".

Die Namensähnlichkeit zwischen dem Krypto-Projekt und Elon Musks Hund sowie Musks vergangene Beteiligung am Kryptomarkt haben bei vielen Anlegern offenbar dazu geführt, direkt auf den Kauf-Button zu drücken, sobald sie diesen Post sahen. Das Handelsvolumen von FLOKI schoss in die Höhe und steigerte sich im Tagesvergleich um 800 % auf 700 Millionen $. Damit entsprach es zeitweise auch der ebenfalls 700 Millionen $ betragenden Marktkapitalisierung von FLOKI.

Floki is back on the job as ?? CEO! pic.twitter.com/Zu29Dos24r - Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2025

Wie bereits angedeutet, ist Elon Musk ja bereits in der Vergangenheit durch seine Nähe zum Kryptomarkt aufgefallen. Die wohl bekanntesten Beispiele hierfür dürften seine DOGE-bezogenen Posts sein, mit denen er dem größten Meme-Coin in der Vergangenheit zu massiven Rallyes verholfen hatte.

Beim genaueren Hinsehen und in Anbetracht der Tatsache, dass Elon Musks Hund nun mal den Namen Floki trägt, wird jedoch klar, dass es keine direkte Verbindung zum Meme-Coin FLOKI zu geben scheint. Daher ist ein großer Teil der gestrigen Rallye jetzt auch schon wieder in sich zusammengebrochen. Aktuell wird FLOKI nur noch bei 0,000073 $ gehandelt. Von den über 30 % Kursgewinn sind so nur noch circa 6 % übrig geblieben.

FLOKI muss wieder über 0,0001 $ steigen

Bei FLOKI handelt es sich um einen der ältesten Top-Memecoins. Schon seit 2021 auf CoinMarketCap gelistet, durchlief der Wikinger-Hunde-Token sowohl 2021 als auch 2024 starke Rallyephasen. 2024 erreichte FLOKI am 5. Juni sogar ein Allzeithoch von bis zu 0,0003462 $. Gegen Ende des Jahres folgte dann noch eine weitere Rallye, die jedoch bereits bei 0,000265 $ zum Erliegen kam.

Daraufhin folgte eine Phase starker Entwertung, in der FLOKI unter den wichtigen 0,0001-$-Support zurückfiel und Tiefststände bei 0,00005 $ erreichte. Schon seit April dieses Jahres befindet sich FLOKI nun in einer Konsolidierungsphase.

Quelle: Coingecko.com

Wichtigstes Ziel für die Bullen wäre es auf jeden Fall, wieder über die 0,0001-$-Marke hinauszukommen und diese als nachhaltigen Support zu etablieren. Erst wenn das gelingt, gäbe es wieder Chancen für eine größere Rallye in Richtung früherer Höchststände.

Der gestrige Anstieg war bereits vielversprechend. Jetzt müssen es die Bullen jedoch schaffen, den folgenden Verkaufsdruck abzuwehren und zumindest einen Teil der Gewinne zu halten. Falls das nicht gelingt und auch der gesamte Kryptomarkt in den kommenden Wochen weiter unter Druck gerät, könnte FLOKI wieder zurück in Richtung 0,00006 $ oder sogar 0,00005 $ abrutschen.

Auf jeden Fall gibt es am Markt aktuell auch viele spannende Investitionsmöglichkeiten bei jüngeren Meme-Projekten, deren Coins sich im Gegensatz zu FLOKI noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung und vor ihrem ersten möglichen Hype befinden.

PEPENODE mit mehr Upside-Potenzial als FLOKI?

Das junge Krypto-Projekt PepeNode befindet sich gerade noch in der Frühphase seiner Entwicklung. Im Gegensatz zu etablierten Krypto-Projekten wie Chainlink, Solana und Co. hat die native Kryptowährung PEPENODE noch nicht einmal ihr erstes Börsenlisting hinter sich. Stattdessen können Anleger hier momentan noch in der Presale-Phase investieren.

In dieser wird ein Teil des Gesamt-Supplys zu einem rabattierten Festpreis an die Community verkauft. Interessierte Investoren können sich so einen besonders günstigen Einstieg sichern. Auf diesem Weg flossen bis jetzt schon fast 2 Millionen $ an Presale-Funding in das junge Krypto-Projekt. Anleger können aktuell noch zum rabattierten Festpreis von 0,0011094 $ einsteigen.

Quelle: Pepenode.io

Die im Vorverkauf erworbenen Token lassen sich im Anschluss zudem für eine jährliche Rendite von bis zu über 600 % staken. Das eigentlich spannendste Feature des Projektes ist jedoch neben der nativen Kryptowährung das geplante virtuelle Mining-System.

Um das Engagement der Community langfristig hochzuhalten und eine Renditemöglichkeit zu schaffen, setzen die PepeNode-Entwickler auf die Möglichkeit des Minings ihrer eigenen Kryptowährung. Im Gegensatz zum herkömmlichen Mining sind dafür jedoch weder Hardware noch technisches Know-how nötig. Nach dem Investment in PEPENODE soll direkt mit dem Aufbau eines eigenen virtuellen Mining-Rigs begonnen werden können.

Jetzt PEPENODE kaufen

Zudem soll es in Zukunft auch die Möglichkeit zum Upgrade dieses Mining-Rigs für höhere Renditen geben, ebenso ein Referal-System sowie ein Leaderboard. Außerdem sollen sich in Zukunft auch andere Meme-Coins minen lassen. Das alles könnte PepeNode zu langfristigem Wachstum verhelfen.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.