Der Hang Seng hat nach einem starken Wochenauftakt auch den Dienstagshandel positiv abgeschlossen. Dank des Plus von 0,65 Prozent eroberte der Index nicht nur die psychologisch wichtige Marke von 26.000 Punkten zurück, sondern überwand auch einen weiteren wichtigen Widerstand. Zu den größten Gewinnern gehörte einmal mehr der Aktien-Report-Tipp New Oriental Education (EDU).Auch wenn der Hang Seng nur einen Teil seines zwischenzeitlichen Plus von knapp zwei Prozent über die Ziellinie retten konnte, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
