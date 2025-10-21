Das KI- und Cloud-Computing-Unternehmen CoreWeave hat vor Kurzem die Übernahme des Bitcoin-Miners Core Scientific verkündet. Doch bevor der Deal unter Dach und Fach ist, steht noch die Zustimmung der Aktionäre aus. Am 30. Oktober steht nun eine wegweisende Abstimmung auf der Agenda. Im Vorfeld hat sich nun CoreWeave-Chef zu Wort gemeldet. CoreWeave hat in diesem Jahr bereits mehrere Zukäufe getätigt. Neben dem Core-Scientific-Deal hat das Unternehmen Firmen wie OpenPipe, Weights & Biases und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär