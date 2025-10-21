Ein voller Schreibtisch, eine verpasste Deadline. Stress ist Alltag. Eine neue Studie zeigt, warum manche den Tag trotzdem erfolgreich abschließen und andere nicht. Eine Langzeitstudie der amerikanischen Penn State University liefert einen präzisen Wert: Wer das Gefühl hat, die Kontrolle über alltägliche Stressoren zu besitzen, löst diese mit einer 62 Prozent höheren Wahrscheinlichkeit auf. Das ist das Kernergebnis einer Untersuchung, die kürzlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n