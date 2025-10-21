DJ MÄRKTE USA/Verhaltener Start trotz starker Unternehmensergebnisse erwartet

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach dem freundlichen Wochenstart deutet sich für Dienstag ein verhaltener Start an der Wall Street an. Während weiter die Hoffnung auf ein konstruktives Miteinander der USA und Chinas beim Thema Außenhandel die Stimmung stützt, nimmt die Quartalsberichtssaison kräftig Fahrt auf - und hier überwiegen weiter klar positive Nachrichten. US-Präsident Donald Trump sagte am Montag, er sei optimistisch, ein "wirklich faires und wirklich großartiges Handelsabkommen" mit China abzuschließen. Der Stimmung zuträglich dürfte auch sein, dass die USA mit Australien ein Abkommen vereinbart haben, das den Zugang zu Seltenen Erden verbessern, mithin die Abhängigkeit von China verringern soll.

Konjunkturseitig geht der "Blindflug" wegen des weiter herrschenden "Shutdowns" zwar weiter, also des Stillstands von Teilen der US-Behörden und -Einrichtungen, die unter anderem für Datenermittlung und -verbreitung zuständig sind. Die Anleger sind aber zuversichtlicher, dass der Stillstand - einer der längsten in der Geschichte - bald beendet werden könnte, nachdem ein Berater des Weißen Hauses angedeutet hat, noch in dieser Woche könnte eine Einigung erzielt werden.

Am Anleihemarkt tut sich zunächst wenig, die Zehnjahresrendite liegt weiter bei 3,98 Prozent, der Dollar legt leicht zu, der Euro wird mit 1,1605 Dollar bezahlt. Deutlicher nach unten geht es für das Gold. Die Feinunze verbilligt sich um rund 3 Prozent und gibt die Gewinne vom Vortag komplett wieder ab. Die Ölpreise ziehen etwas an.

Unternehmensseitig hat der Mischkonzern 3M im dritten Quartal einen Gewinnrückgang verbucht, den Umsatz jedoch gesteigert. Die Prognose für den bereinigten Jahresgewinn hat 3M erhöht. Der Kurs steigt vorbörslich um 2,6 Prozent.

Der Rüstungskonzern RTX hat seinen Ausblick für das Gesamtjahr angehoben, nachdem im Berichtsquartal Umsatz und Gewinn gesteigert wurden und die Erwartungen übertrafen. RTX ziehen um 4,7 Prozent an. Der Wettbewerber Lockheed Martin hat ebenso seine Gewinnprognose angehoben und will die Produktion hochfahren, weil er weiterhin eine starke Nachfrage nach seinen Rüstungsprogrammen sieht. Die Aktie legt um rund 1 Prozent zu.

GE Aerospace schnitt im Geschäftsquartal besser als vermutet ab und erhöhte ebenfalls die Prognose. Die Aktie des Triebwerksherstellers zieht um knapp 2 Prozent an.

Ergebnisse und Umsätze von General Motors übertrafen im dritten Quartal die Schätzungen der Wall Street bei Weitem, dazu hat der Autobauer die Gewinnprognose angehoben. Auf Nasdaq.com geht es vorbörslich um knapp 10 Prozent nach oben.

Auch Philip Morris hat den Ausblick angehoben. Beflügelt von anhaltend starkem Geschäft mit rauchfreien Tabakprodukten verzeichnete der Tabakkonzern im Berichtsquartal steigende Gewinne und Umsätze. Die Aktie verbessert sich um 2 Prozent.

Coca-Cola hat Umsatz und Gewinn infolge höherer Preise, eines besseren Produktmixes und eines leichten Anstiegs des Volumens gesteigert. Die Aktie legt um 2,7 Prozent zu.

Zions Bancorp steigen um 0,5 Prozent, nachdem die Regionalbank den Gewinn im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr gesteigert hat. Zions hatte vergangene Woche noch eine Abschreibung von 50 Millionen Dollar bekannt gegeben und zwei Kreditnehmer "offensichtlicher Falschdarstellungen" beschuldigt. Die Nachricht von dieser Belastung sowie eine Klage, die Zions darauf einreichte, hatten an der Wall Street vorübergehend die Stimmung deutlich eingetrübt und Spekulationen über weitere Problemkredite in der Branche geschürt.

Fluor verteuern sich um gut 5 Prozent. Der aktivistische Investor Starboard Value hat einen Anteil von fast 5 Prozent an dem Ingenieur- und Bauunternehmen erworben und will Möglichkeiten ausloten, den Aktienkurs zu steigern, wie das Wall Street Journal berichtet.

Beyond Meat, die zum Wochenstart um 127 Prozent nach oben geschossen waren, legen in der Vorbörse um weitere rund 40 Prozent zu. Die Aktie des Herstellers von Fleischalternativen ist in diesem Jahr um 61 Prozent gefallen, weil die Nachfrage nach den Produkten nachließ. Das Papier gilt mittlerweile als sogenannte Meme-Aktie, die also über Beiträge in sozialen Medien sehr stark im Fokus von Privatanlegern ist, mithin starke Kursschwankungen zeigt.

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1605 -0,3% 1,1645 1,1661 +12,4% EUR/JPY 176,55 +0,6% 175,46 175,50 +7,7% EUR/CHF 0,9231 +0,1% 0,9225 0,9223 -1,7% EUR/GBP 0,8679 -0,1% 0,8685 0,8686 +4,9% USD/JPY 152,13 +1,0% 150,68 150,50 -4,2% GBP/USD 1,3371 -0,3% 1,3409 1,3424 +7,2% USD/CNY 7,0962 -0,1% 7,1036 7,1020 -1,5% USD/CNH 7,1228 -0,0% 7,1230 7,1223 -2,9% AUS/USD 0,6488 -0,4% 0,6516 0,6515 +5,3% Bitcoin/USD 109.028,70 -1,4% 110.601,75 111.302,70 +16,8% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,45 57,02 +0,8% 0,43 -20,4% Brent/ICE 61,38 61,01 +0,6% 0,37 -18,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.218,74 4.356,41 -3,2% -137,67 +66,0% Silber 49,54 52,34 -5,4% -2,80 +81,4% Platin 1.352,59 1.410,38 -4,1% -57,79 +61,0% Kupfer 4,99 5,04 -1,0% -0,05 +21,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

