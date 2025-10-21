© Foto: Uli Deck - dpaDer Getränkeriese Coca-Cola hat im dritten Quartal besser abgeschnitten als erwartet - sowohl Umsatz als auch Gewinn übertrafen die Prognosen der Wall Street. Wermutstropfen sind die nur schwach wachsenden Absatzzahlen.Der weltgrößte Softdrink-Hersteller Coca-Cola hat im dritten Quartal besser verdient als erwartet - doch die Konsumlust vieler Kunden bleibt verhalten. Der US-Konzern meldete einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,82 US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen von 0,78 US-Dollar. Auch beim Umsatz lag Coke mit 12,41 Milliarden US-Dollar leicht über den Erwartungen (12,39 Milliarden US-Dollar). Unterm Strich verdiente der Getränkeriese 3,7 Milliarden US-Dollar, nach …Den vollständigen Artikel lesen ...
