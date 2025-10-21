Nach Tagen der Unsicherheit können PayPal-Anleger wieder etwas aufatmen. Nach der erfolgreichen Verteidigung einer wichtigen Unterstützung kehrt neues Leben in den Kurs zurück. Technisch wie fundamental mehren sich die wieder Anzeichen für eine Trendwende bei der Aktie des US-Bezahldienstleisters. Die Aktie von PayPal sendet nach ein paar schwierigen Tagen wieder neue Lebenszeichen. Nachdem der Kurs zuletzt bedenklich nah an die Unterstützungszone bei 65,00 Dollar herangerutscht war, konnten die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär