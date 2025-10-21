An den US-Börsen zeichnet sich nach den jüngsten Gewinnen am Dienstag zunächst wenig Bewegung ab. Eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,1 Prozent fester auf 46.743 Punkte. Den technologielastigen Nasdaq 100 sieht IG minimal im Plus bei 25.125 Punkten. Marktbeobachter sind indes für die weitere Kursentwicklung optimistisch. Zuletzt hatten negative Nachrichten etwa zur US-Zollpolitik nur für kurzfristige Rücksetzer gesorgt, welche viele Anleger als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär