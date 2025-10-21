Leipzig (ots) -Hohe Betriebskosten, großer Investitions- und Sanierungsbedarf, Mangel an Fachkräften, zu geringe und umstrittene Finanzhilfen: Die Herausforderungen für die Bäder und Schwimmhallen sind groß. Bei "Fakt ist! Aus Erfurt" diskutieren interessierte Bürgerinnen und Bürger mit Fachleuten zu dem brisanten Thema: am Mittwoch, 22. Oktober 2025, 20.15 Uhr live im MDR-Fernsehen und im Livestream auf MDR.de (https://www.mdr.de/tv/programm/faktist100.html).Kathleen Bernhardt und Lars Sänger moderieren die Sendung, bei der das Live-Publikum im Studio wesentlichen Anteil am Gesprächsverlauf hat und sich mit Meinungen, Standpunkten, Erfahrungen und Fragen einbringt. Im Podium stellen sich der Diskussion folgende Gäste:- Katharina Schenk (SPD), Thüringer Sozialministerin- Christian Herrgott (CDU), Landrat des Saale-Orla-Kreises- Matthias Strejc, Präsident des Thüringer Heilbäderverbandes- Prof. Dr. Lutz Thieme, Hochschule Koblenz"Bäder sind ein Landesentwicklungsthema, somit muss eine Landesregierung festlegen, welche Dichte an Bädern sie im Land vorhalten möchte", sagt der Sportökonom und Bäder-Experte Professor Lutz Thieme von der Hochschule Koblenz. Fördergelder mit der Gießkanne zu verteilen, hält er für keine gute Lösung. Auch der Präsident des Thüringischen Landkreistags Christian Herrgott sieht die Landesregierung in der Pflicht, eine funktionierende Bäderstruktur in der Fläche zu erhalten. Der CDU-Landrat des Saale-Orla-Kreises sieht alle Kommunen mit weniger als 20.000 Einwohnern außerstande allein die Zuschüsse für ihre Bäder zu stemmen. Die Thüringer Sozialministerin Katharina Schenk erklärt dazu jedoch: "Jedes Bad wird vermutlich nicht förderfähig und zu retten sein." Das wichtigste Kriterium für die SPD-Politikerin ist, dass die Doppelstunde Schulschwimmen in den dritten Klassen in ganz Thüringen gewährleistet bleibt. Der Chef des Thüringer Heilbäderverbandes Matthias Strejc verweist auf Thermen als "weiche Standortfaktoren". Ein Euro Umsatz in den Thermen bringe drei Euro Umsatz in den betreffenden Orten. Das findet aus seiner Sicht viel zu wenig Beachtung.Fakt ist! Aus Erfurt: "Wasser bis zum Hals - Droht ein Bädersterben in Mitteldeutschland?"Mittwoch, 22.10.2025, 20.15 Uhr, live im MDR-FernsehenMittwoch, 22.10.2025, 20.15 Uhr, im Live-Stream auf MDR.de (https://www.mdr.de/tv/programm/faktist100.html)Nach der Ausstrahlung ein Jahr in der ARD-Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/fakt-ist/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kZXJlaWhlbi8xZTFlMDU5Mi03NTViLTRjNzMtODA5Mi1mZWQzYTk4MTViN2E) - www.mdr.de/fakt-istPressekontakt:MDR Landesfunkhaus Thüringen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Jens BorghardtTel.: (0361) 2 18 12 96, E-Mail: jens.borghardt@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6142326