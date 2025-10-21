Berlin (ots) -Das FinTech stellt seine Bilanz als erstes deutsches Börsenunternehmen auf Bitcoin um - Ziel sind 10.000 BTC bis 2027. MicroStrategy-Investor UTXO Management wählt aifinyo für sein erstes deutsches Investment.Die aifinyo AG (ISIN DE000A3EX2X7, Ticker: EBEN) wird Deutschlands erstes börsennotiertes Bitcoin-Treasury-Unternehmen. Mit bereits getätigten Bitcoin-Käufen in Höhe von 3 Millionen Euro und einem initialen Investment durch den strategischen Partner UTXO Management positioniert sich das FinTech als "Pure-Play". Ein Modell, das Michael Saylor mit Strategy (ehemals MicroStrategy) etablierte und seit 2020 eine Aktienperformance von 2.000% erzielte."In spätestens fünf Jahren wird jedes DAX-Unternehmen überlegen müssen, ob es Bitcoin in der Bilanz braucht - als Inflationsschutz und strategische Reserve," Garry Krugljakow, Vorstand & Head of Bitcoin Strategie, aifinyo AGKrugljakow, Forbes-30-under-30 und ehemals Entrepreneur in Residence beim Aufbau von N26, sieht aifinyo als Vorreiter: "Wer heute als CFO keine Position zu Bitcoin hat, wird morgen vor Investoren erklären müssen, warum die Rendite hinter internationalen Wettbewerbern liegt." Er will mit deutschem Geschäftsmodell und Regulierung beweisen, dass die Bitcoin-Strategie hierzulande funktioniert - "als strategischer Vermögenswert, nicht als Spekulation."Pure-Play Bitcoin-Treasury: Das aifinyo-Modellaifinyo verfolgt einen konsequenten Pure-Play-Ansatz: Kontinuierliche Bitcoin- Akkumulation aus operativen Cashflows, kein Trading, langfristige Bilanzierung. Das operative Geschäft mit 8.000 B2B-Kunden im Bereich Rechnungsmanagement und Unternehmensfinanzierung generiert die laufenden Mittel für Bitcoin-Käufe."Wir bauen die erste deutsche Corporate Bitcoin-Maschine," Stefan Kempf, Sprecher des Vorstands & Mitgründer aifinyo AGJede Rechnung, die aifinyo Kunden bezahlen, generiert künftig Bitcoin für die Aktionäre. "Kein Spekulieren, kein Market-Timing - sondern systematische Akkumulation eines deflationären Assets," erläutert Kempf.Mit dem initialen Investment von UTXO Management und geplanten Folgeinvestitionen aus eigenen Reserven will aifinyo die Akkumulation von Bitcoin in den kommenden Quartalen beschleunigen. Die für 2026 geplante Erweiterung um Geschäftskonten und Kreditkarten soll die Cashflow-Basis zusätzlich verstärken.UTXO Management investiert erstmalig in DeutschlandDer strategische Investor UTXO Management, spezialisiert auf Bitcoin-Treasury Transformationen, bringt zum Start 3 Millionen Euro ein, die direkt in Bitcoin fließen."Es war höchste Zeit, dass Deutschland einen Bitcoin-Treasury-Ansatz auf diesem Niveau bekommt,"Tyler Evans, Mitgründer von UTXO Evans habe sich früh für ein Investment in aifinyo entschieden, "weil hier alle Erfolgsfaktoren zusammenkommen: profitables Geschäft, erfahrenes Management und solider regulatorischer Rahmen."UTXO Management hat über ihren Hedgefonds 210k Capital, LP international mehrere Bitcoin-Treasury-Unternehmen aufgebaut und investiert unter anderem in (Micro)Strategy (aktuell über 640.000 BTC), Metaplanet und Moon Inc. Im Jahr 2024 erzielte der Fonds eine Rendite von 640 Prozent (https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-18/david-bailey-sold-trump-on-crypto-now-his-hedge-fund-is-up-640) und erreichte damit Rang 5 unter den globalen Hedgefonds. Im Mai 2025 kündigte UTXO an, 1 Milliarde US-Dollar in Bitcoin-Treasury-Unternehmen investieren zu wollen.Gegründet 2012, Börsen- und RegulierungskompetenzDie aifinyo AG wurde 2012 gegründet und ging 2018 an die Börse. Heute ist das Unternehmen Muttergesellschaft von zwei durch die BaFin beaufsichtigten Tochterunternehmen: der aifinyo finance GmbH (Factoring- und Leasinginstitut) sowie der aifinyo payments GmbH (Zahlungsinstitut). Die Bitcoin-Verwahrung erfolgt über institutionelle Cold-Storage-Lösungen bei deutschen, BaFin-regulierten Verwahrern nach Banking-Standards.Ambitioniertes Ziel: 10.000+ Bitcoin bis 2027Mit dem Ziel, bis 2027 über 10.000 Bitcoin aufzubauen, positioniert sich aifinyo als erster deutscher Pure-Play-Ansatz in einem globalen Markt von nur 20-40 vergleichbaren Unternehmen.aifinyo AG (ISIN: DE000A3EX2X7, Ticker: EBEN, seit 2018 börsennotiert) ist Deutschlands erstes Bitcoin-Treasury Unternehmen. Das 2012 gegründete FinTech mit 8.000 B2B-Kunden und zwei BaFin-beaufsichtigten Tochtergesellschaften investiert operative Gewinne systematisch in Bitcoin. Gründer: Stefan Kempf (Sprecher des Vorstands), Matthias Bommer (Vorstand). Bitcoin-Strategie: Garry Krugljakow (Vorstand).UTXO Management ist eine auf Bitcoin spezialisierte Investmentgesellschaft. Über ihren Hedgefonds 210k Capital, LP hat sie in mehreren Ländern Bitcoin-Treasury-Unternehmen gegründet.