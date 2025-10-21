Globaler Vertriebsleiter soll einheitliche Strategie vorantreiben und kundenorientiertes Wachstum beschleunigen

New York City, NY / ACCESS Newswire / 21. Oktober 2025 / Foundry, das weltweit führende Unternehmen für Tech-Medien, Daten- und Marketingdienstleistungen, freut sich, Gregory Anderson als Global Chief Revenue Officer (CRO) zu begrüßen. Mit zwei Jahrzehnten nachweisbarer Erfolge bei der Steigerung der Vertriebsleistung in den Bereichen Technologie und Medien kommt Anderson zu Foundry mit dem klaren Fokus, die Customer Journey zu verbessern und das strategische Wachstum weltweit zu beschleunigen.

Zugehöriges Bild

Anderson wechselt von Informa TechTarget zu Foundry, wo er zuletzt als Chief Sales Officer bei Omdia tätig war. Während seiner Tätigkeit hatte er mehrere andere wichtige Führungspositionen inne, darunter Positionen in der Vertriebsleitung und der Integration wichtiger Akquisitionen wie BrightTALK und Enterprise Strategy Group (ESG). Außerdem war er acht Jahre lang als VP of Sales für APAC bei Informa TechTarget tätig, wo er zum Ausbau der regionalen Aktivitäten beitrug.

"Wir freuen uns, Greg als neuen CRO im Foundry-Team begrüßen zu dürfen", so Mike Finnerty, CEO von Foundry. "Greg verfügt über umfangreiche Erfahrung und eine starke Erfolgsbilanz in unserer Branche - dadurch ist er in einer einzigartigen Position, um auf der von uns geschaffenen Dynamik aufzubauen. Seine Führungsqualitäten werden entscheidend dazu beitragen, unsere Beziehungen zu den weltweit einflussreichsten IT-Führungskräften zu stärken und ihnen dabei zu helfen, fundierte Kaufentscheidungen zu treffen."

Während sich das B2B-Marketing in Richtung einer menschlicheren und personalisierten datengesteuerten Kundenbindung entwickelt, setzt sich Foundry weiterhin dafür ein, Technologieunternehmen dabei zu unterstützen, auf sinnvolle Weise mit Käufern in Kontakt zu treten. Durch die Kombination von Intent-Daten mit wirkungsvollem Storytelling bietet Foundry Erlebnisse, die auf die individuellen Bedürfnisse der Käufer eingehen, Vertrauen schaffen und wertvolle Beziehungen aufbauen.

"Mich begeistert die Möglichkeit, gemeinsam mit Mike und mit der Unterstützung von Regent, das den Wert vertrauenswürdiger redaktioneller Marken wirklich versteht, das nächste Kapitel von Foundry zu gestalten", so Greg Anderson, Global Chief Revenue Officer von Foundry. "Diese Position bringt mich zurück zu dem, was mir am meisten gefällt: mit Technologievermarktern zusammenzuarbeiten, um ihre Marken über vertrauenswürdige redaktionelle Kanäle mit Käufern zu verbinden. Mit den angesehenen Stimmen von Foundry und der einzigartigen Mischung aus digitalen und persönlichen Communities sind wir in der Lage, in Zeiten zunehmender KI-gesteuerter Fehlinformationen als zuverlässige Quelle zu fungieren. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team neue Wachstumschancen zu erschließen und Lösungen zu entwickeln, die Anbietern dabei helfen, Entscheidungsträger zu erreichen, zu informieren und Vertrauen aufzubauen.

Mehr über die technologischen Marketing- und Kundenbindungslösungen von Foundry erfahren Sie unter foundryco.com.

Über Foundry

Foundry hilft Unternehmen, ihre Visionen durch eine Kombination aus Medien, Marketingtechnologien und proprietären Daten auf globaler Ebene umzusetzen. Unsere Plattformen basieren auf Daten aus einem eigenen und betriebenen Ökosystem globaler redaktioneller Marken, Auszeichnungen und Veranstaltungen, die alle darauf ausgelegt und integriert sind, Marketingkampagnen für Technologieunternehmen voranzutreiben.

Foundry ist eines der weltweit führenden Unternehmen für Tech-Medien, Daten- und Marketing-Dienstleistungen und stolzer Besitzer der renommiertesten Medienmarken des globalen Technologiesektors - CIO, Computerworld, CSO, InfoWorld, Macworld, Network World, PCWorld, Tech Advisor und TechHive. Mehr erfahren Sie unter foundryco.com.

Ameera McNeal, Marketing Director

Ameera_mcneal@foundryco.com

914-610-0221

QUELLE: Foundry

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81479Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81479&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20055304-foundry-begruesst-gregory-anderson-global-chief-revenue-officer