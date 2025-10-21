DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 22. Oktober (vorläufige Fassung)
=== *** 01:50 JP/Handelsbilanz September 07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 3Q *** 08:00 FR/Hermes International SCA, Ergebnis 3Q *** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 3Q *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Trading Update 3Q 08:00 NL/Heineken NV, Trading Update 3Q *** 08:00 GB/Verbraucherpreise September PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+4,0% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+3,8% gg Vj Kern PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,7% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+3,6% gg Vj *** 09:00 DE/Flatexdegiro AG, PK zum Ergebnis 3Q 11:00 DE/Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e. V. (VÖB), Pressegespräch zur VÖB-Aktienmarktprognose 11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit November 2032 im Volumen von 3 Mrd EUR *** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 3Q 12:30 US/GE Vernova Inc, Ergebnis 3Q *** 14:25 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Frankfurt Finance & Future Summit *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 17:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Vorlesung in der Frankurt School of Finance *** 17:45 FR/Kering SA, Umsatz 3Q 17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Umsatz 9 Monate 17:50 FR/Carrefour SA, Umsatz 3Q *** 22:00 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 3Q *** 22:05 DE/SAP SE, Ergebnis 3Q (23:00 Analystenkonferenz) *** 22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 3Q 22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 3Q ===
