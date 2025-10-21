Anzeige
Dienstag, 21.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Dow Jones News
21.10.2025 15:51 Uhr
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 22. Oktober (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 22. Oktober (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 01:50 JP/Handelsbilanz September 
  07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 FR/Hermes International SCA, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Trading Update 3Q 
  08:00 NL/Heineken NV, Trading Update 3Q 
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise September 
     PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+4,0% gg Vj 
     zuvor:  +0,3% gg Vm/+3,8% gg Vj 
     Kern 
     PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,7% gg Vj 
     zuvor:  +0,3% gg Vm/+3,6% gg Vj 
*** 09:00 DE/Flatexdegiro AG, PK zum Ergebnis 3Q 
  11:00 DE/Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e. V. (VÖB), 
     Pressegespräch zur VÖB-Aktienmarktprognose 
  11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit 
     November 2032 im Volumen von 3 Mrd EUR 
*** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 3Q 
  12:30 US/GE Vernova Inc, Ergebnis 3Q 
*** 14:25 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Frankfurt Finance & Future Summit 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen 
     Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 
*** 17:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Vorlesung 
     in der Frankurt School of Finance 
*** 17:45 FR/Kering SA, Umsatz 3Q 
  17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Umsatz 9 Monate 
  17:50 FR/Carrefour SA, Umsatz 3Q 
*** 22:00 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 3Q 
*** 22:05 DE/SAP SE, Ergebnis 3Q (23:00 Analystenkonferenz) 
*** 22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 3Q 
  22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 3Q 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2025 09:17 ET (13:17 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
