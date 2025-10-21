© Foto: Dall-ECoinbase kauft die Krypto-Plattform Echo und stärkt damit sein Wachstum im Bereich digitaler Kapitalmärkte und innovativer On-Chain-Finanzierungen.Coinbase, die größte US-Kryptobörse, hat laut einem Bericht des Wall Street Journals eine Vereinbarung zur Übernahme der On-Chain-Investmentplattform Echo getroffen. Der Kaufpreis liegt demnach bei rund 375 Millionen US-Dollar und wird in einer Kombination aus Bargeld und Aktien bezahlt. Damit setzt Coinbase seine aggressive Expansionsstrategie fort - Echo ist bereits die achte Übernahme des Unternehmens in diesem Jahr. Erst vor wenigen Wochen hatte Coinbase die Token-Management-Plattform LiquiFi und zuvor den Derivatehändler Deribit übernommen. …Den vollständigen Artikel lesen ...
