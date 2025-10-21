Tech trifft Luxus: Tesla, SAP und Hermès im RampenlichtDer Mittwoch bringt den wohl spannendsten Tag der Berichtssaison: Tesla, SAP und IBM berichten am Abend - mit potenziell marktbewegenden Impulsen. Frühmorgens liefern Heineken, Barclays, Hermès und UniCredit Einblicke in Konsum und Finanzwelt. In Frankfurt startet der Finance & Future Summit, bei dem EZB-Chefin Christine Lagarde spricht. Auch geopolitisch wichtig: Das vierte Plenum der KP ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de