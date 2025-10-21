Die Aktie des US-Industriekonzerns 3M notiert aktuell bei 134 EUR und zeigt sich nach Monaten der Unsicherheit deutlich erholt. Ein besser als erwartetes Quartal, gestiegene Margen und eine angehobene Jahresprognose haben das Vertrauen der Anleger gestärkt. Nach Jahren voller Rechtsstreitigkeiten, Umbauten und Absatzschwächen scheint der Traditionskonzern den Wendepunkt geschafft zu haben. Doch Analysten mahnen: Der Weg zurück zu alter Stärke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
