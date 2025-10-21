EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: PATRIZIA SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die PATRIZIA SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.05.2026
Ort: https://ir.patrizia.ag/de/news-publikationen/quartalsergebnisse
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.05.2026
Ort: https://ir.patrizia.ag/en/news-publications/quarterly-results
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 09.11.2026
Ort: https://ir.patrizia.ag/de/news-publikationen/quartalsergebnisse
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 09.11.2026
Ort: https://ir.patrizia.ag/en/news-publications/quarterly-results
