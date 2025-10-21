Prag (ots) -Die tschechische Hauptstadt Prag erlebt derzeit steigendes touristisches Interesse und zählt zu den meistbesuchten und beliebtesten Städte Europas. Hauptverantwortlich dafür ist laut Experten und Besuchern selbst das hohe Sicherheitsniveau, das Prag im Vergleich zu anderen Metropolen bietet.Nach den neuesten Daten von Numbeo, einem Portal, das das Sicherheitsniveau von Städten auf der ganzen Welt anhand von Nutzerbewertungen vergleicht, zählt Prag seit langem zu den sichersten europäischen Hauptstädten. Im Jahr 2025 erreichte die Stadt einen Sicherheitsindex von 75,4 (von 100) und schnitt damit besser ab als beispielsweise Wien (72,1), Berlin (59,3), Paris (47,8) und Rom (45,2). In Mitteleuropa ist Prag eindeutig führend und bestätigt ihren Status als eine Stadt, in der sich die Menschen nicht nur tagsüber, sondern auch nachts sicher fühlen. Wichtige Faktoren sind die stabile politische Lage, die geringe Gewaltkriminalität und die effiziente Arbeit der kommunalen und staatlichen Polizei.Die Kombination aus sicherem Umfeld, kulturellem Angebot und professionellem Ansatz macht Prag heute zu einem der attraktivsten Reiseziele. Touristen aus aller Welt wählen die tschechische Hauptstadt zunehmend als Ausgangspunkt für ihre Entdeckungsreise durch Europa.Auch die tschechische Hotelgesellschaft Czech Inn Hotels, die Dutzende von Hotels in ganz Prag betreibt, verzeichnet ein steigendes Interesse. "In den letzten Monaten haben wir einen Anstieg der Nachfrage, insbesondere von deutschen Gästen, festgestellt. Neben dem historischen Charme der Stadt schätzen sie auch die Sicherheit und die allgemeine Gastfreundschaft in Prag", erklärt Jaroslav Svoboda, Inhaber der Hotelkette.Czech Inn Hotels hat diesen Trend erkannt und arbeitet seit langem an der Verbesserung der Qualität seiner Dienstleistungen. Die Unternehmen reagiert damit auf die wachsenden Erwartungen einer internationalen Kundschaft. "Wir haben zum Beispiel an den meisten unserer Rezeptionen einen Übersetzer in verschiedene Weltsprachen eingesetzt, die es unseren Mitarbeitenden ermöglichen, effektiv mit Gästen aus aller Welt zu kommunizieren und ihnen das bestmögliche Erlebnis zu bieten", fügt er hinzu. Dieser Übersetzer ist Kristina - ein intelligenter Sprachassistent, der mehr als 20 Weltsprachen in Echtzeit übersetzen kann. Kristina hilft den Mitarbeitenden, Sprachbarrieren zu überwinden, und sorgt dafür, dass sich jeder Gast willkommen und verstanden fühlt. Dank seines Einsatzes hat sich die Kommunikation an den Rezeptionen deutlich verbessert und die Zufriedenheit der ausländischen Besucher ist gestiegen. "Kristina ist nicht nur eine technologische Innovation, sondern auch ein Beweis für unser Engagement, internationalen Service mit einer persönlichen Note zu bieten", ergänzt Jaroslav Svoboda.Die Kombination aus sicherem Umfeld, kulturellem Angebot und professionellem Ansatz macht Prag heute zu einem der attraktivsten Reiseziele.Über Czech Inn HotelsDie Czech Inn Hotels-Gruppe wurde 2003 von dem heutigen Eigentümer und CEO Jaroslav Svoboda gegründet. Den Anfang machte ein kleines Hotel in Harrachov. Derzeit betreibt die Gruppe die größte Hotelkette in der Tschechischen Republik, verfügt über 26 Hotels und bietet ihren Gästen mehr als 7.000 Betten. Ihre Hotels befinden sich hauptsächlich in Prag, aber auch in Brünn, Portugal und Georgien. Zu den bekanntesten Gebäuden gehören das Grand Mark Prague (ehemals Kempinski), das Grand Hotel International, das Grand Hotel Prague Towers und das Grand Palace in Brünn.Kontakt für Medien:Dagmar Schejbalova, PR department, Dagmar.schejbalova@czechinn.cz, +420 775732973Original-Content von: Czech Inn Hotels, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181275/6142368