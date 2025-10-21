Die LAIQON AG hat ihren dynamischen Wachstumskurs fortgesetzt und die Marke von 10 Milliarden Euro Assets under Management (AuM) überschritten. Zum 30. September 2025 belief sich das verwaltete Vermögen auf rund 10,2 Mrd. EUR, ein Zuwachs um 450 Mio. EUR bzw. 4,6 % seit der Hauptversammlung am 28. August 2025. Im Vergleich zum Halbjahresultimo (30. Juni 2025: 7,0 Mrd. EUR) ergibt sich ein Anstieg um 45,7 %. Starkes Wachstum in allen drei Segmenten Die aktuelle Verteilung der AuM zeigt die breite Wachstumsbasis des Konzerns: Asset Management: ca. 7,75 Mrd. EUR Wealth Management: ca. 1,70 Mrd. EUR ...Den vollständigen Artikel lesen ...
